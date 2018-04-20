Derbi magandasından ilk ifade!

BJK Teknik Direktörü Şenol Güneş'i yaralayan Fenerbahçe taraftarı polise verdiği ifadede, "Maçın gerginliğiyle elimdeki çakmağı attım. Yaralamak istemedim" dedi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçından BJK Teknik Direktörü Şenol Güneş'i yaralayan taraftar S.D.'nin polise verdiği ifadede, ortamın birden gerildiğini söyleyerek, "Kesinlikle yaralamak istemedim. Ortam gerildi, elimdeki çakmağı attım. İstemeden oldu" dediği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde sorgusu süren S.D'nin poliste tehdit suçundan kaydı olduğu öğrenildi.