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Derbi maçtan notlar

- Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe derbisine geçen haftaya göre 2 değişiklikle çıktı- Sarı kart cezalısı Ljajic'in yerine orta sahada Kagawa görev yaparken, Adriano da Caner Erkin'in yedek soyunduğu karşılaşmada savunmanın solunda oynadı- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da maçı izledi- Kırmızı kart cezası biten Quaresma, yedek soyundu

25 Şubat 2019 Pazartesi 21:29
Derbi maçtan notlar


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, bu mücadeleye Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına göre iki değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, sarı kart cezası nedeniyle derbi karşılaşmasında görev alamayan Adem Ljajic'in yerine hücuma dönük orta sahada Shinji Kagawa'ya görev verdi. Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında sonradan oyuna giren Kagawa, transferinin ardından ilk kez 11'de forma şansı buldu. Japon futbolcu, ayrıca siyah-beyazlı formayla ilk derbi heyecanını da Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Güneş, derbi maçta savunmanın solunda da değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında bu bölgede oynattığı Caner Erkin'e yedekler arasında yer verdi. Fenerbahçe karşısında ilk 11'de Adriano şans buldu.


- Bakanlar Gül ve Kasapoğlu da maçı izledi


Derbi maçı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini Beşiktaşlı yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu karşıladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Ali Koç, mücadeleyi beraber izledi.


- İlk derbi heyecanı


Beşiktaş'ta Kagawa'nın yanı sıra Nicolas Isimat-Mirin, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde görev aldı.

Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz da 4 bin 131 gün sonra Beşiktaş formasıyla bir derbi mücadelesine çıktı. 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş kadrosunda yer alan Burak Yılmaz, takımının 3 Kasım 2007'de oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11'de forma giymişti.


- Quaresma yedek


Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Bursaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını kaçıran Ricardo Quaresma, derbi mücadelesine yedek başladı.

Beşiktaş'ta son maçlarda olduğu gibi derbi mücadelesinde de orta sahanın sağında Jeremain Lens görev aldı.

Gözünde yaşadığı sorun nedeniyle geçen haftaki maçta forma giyemeyen ve hafta içindeki bazı antrenmanları kaçıran Oğuzhan Özyakup da yedek soyundu.

Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Gary Medel, Mustafa Pektemek, Enzo Roco, Necip Uysal, Muhayer Oktay ve Cyle Larin, yedek kulübesindeki isimler oldu.


- Taraftarlardan büyük destek


Soğuk havaya rağmen Beşiktaşlı taraftarlar, stadı tamamen doldurdu.

Karşılaşmayı 35 bine yakın seyirci izledi. Siyah-beyazlılar, takımlarına büyük destek verdi.

Beşiktaşlı futbolcular, Dünya Epilepsi Günü dolayısıyla sahaya "Farkında Ol Destek Ol Epilepsi İçin Bak" yazılı pankartla çıktı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçta görev alamayan Adem Ljajic için tribünde pankart açtı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 21:29
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Notlar
  5. SÜPERLİG

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