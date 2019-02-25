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Derbi maçtan notlar

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynadıkları Beşiktaş derbisinde takımını 6 değişiklik yaparak sahaya sürdü- Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, ilk kez rakip olduğu eski takımının taraftarlarından tepki gördü- Ersun Yanal, santrforlar Slimani ve Frey'i maç kadrosuna almadı- Fenerbahçe'de 11'de sahaya çıkan Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Zajc ve Moses, sarı-lacivertli formayla ilk kez derbi heyecanı yaşadı

25 Şubat 2019 Pazartesi 21:17
Derbi maçtan notlar


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynadıkları Beşiktaş derbisinde takımını 6 değişiklik yaparak sahaya sürdü.

Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmada Yanal, geçen hafta içi UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya deplasmanında Zenit karşısında çıkardığı ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Alper Potuk, Jailson, Eljif Elmas ve Andre Ayew'in yerine Volkan Demirel, Mauricio Isla, Nabil Dirar, Tolgay Arslan, Miha Zajc ile Roberto Soldado'yu ilk 11'de görevlendirdi.


- Tolgay Arslan'a protesto


Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, ilk kez rakip olduğu eski takımının taraftarlarından tepki gördü.

Sarı-lacivertli taraftarların, ısınma hareketleri sırasında tribüne ilk çağırdığı isim Tolgay Arslan oldu. Fenerbahçeli taraftarların olduğu bölgeye giden Tolgay, taraftarı selamladı. Bu sırada Beşiktaş tribünlerinden tepki sesleri yükseldi. Tolgay'a tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, sarı-lacivertli futbolcuya doğru yabancı madde de attı.

Tolgay Arslan ayrıca Vodafone Park'a tam 118 gün sonra çıktı. Vodafone Park'a son olarak Beşiktaş'ın 29 Ekim 2018'de Demir Grup Sivasspor'la oynadığı maçta çıkan Tolgay, bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturmuştu. Daha sonra kadro dışı bırakılan ve ara transferin son gününde Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Tolgay, yaklaşık 4 ay sonra Vodafone Park'ta bu sefer rakip olarak sahada yer aldı.


- Slimani ve Frey kadroda yok


Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, santrforlar İslam Slimani ve Michael Frey'i maç kadrosuna almadı.

Derbide 21 kişilik maç kadrosuna 11 yabancı alan ve bir hakkı daha bulunan Yanal, iki ismi de tercih etmeyerek, kadronun dışında bıraktı.

Öte yandan, sakatlığı düzelmeyen Mehmet Ekici de kadroda bulunmadı.


- Dört futbolcunun ilk derbi heyecanı


Fenerbahçe'de 11'de sahaya çıkan 4 futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Victor Moses, ilk derbilerini Beşiktaş karşısında oynadı.

Yedek kulübesindeki Serdar Aziz de görev alması durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk derbi maçını oynayacak.


- Soldado döndü


Fenerbahçe'de Roberto Soldado, 3 maç sonra formasına kavuştu.

Kırmızı kart cezası olduğu için geçen hafta Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen Soldado, UEFA Avrupa Ligi'nde listede olmadığı için Zenit karşılaşmalarında da görev alamamıştı.


- Yanal'ın 5 yıl sonra derbi heyecanı


Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında yaklaşık 5 yıl sonra derbi heyecanı yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertlilerin başındaki son derbisini 20 Nisan 2014'te Beşiktaş'a karşı oynamıştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, 1-1 berabere bitmişti. Yaklaşık 5 yıl sonra Yanal, yine bir Beşiktaş derbisiyle Fenerbahçe'nin başında sahaya çıktı.


- Fenerbahçe taraftarından yoğun ilgi


Fenerbahçeli taraftarlar, Vodafone Park'ta kendileri için ayrılan tribünün tamamını doldurdu.

Ülker Stadı'ndan toplu olarak Vodafone Park'a gelen 2 bin kadar sarı-lacivertli taraftar, sorunsuz bir şekilde kendilerine ayrılan yere giriş yaptı.

Taraftarlar, maçtan önce de takımlarına büyük destek verdi. İki takım taraftarları arasında maçtan önce küfürlü atışmalar da oldu.


- Abdullah Çevrim unutulmadı


Fenerbahçeli oyuncular sahaya, hayatını kaybeden sarı-lacivertlilerin unutulmaz futbolcusu Abdullah Çevrim'i anmak için kollarına siyah bant takarak çıktı.

Fenerbahçe'de 1966-1971 yıllarında futbol oynayan Çevrim için ayrıca maçtan önce de saygı duruşunda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 21:17
  1. Beşiktaş
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  4. Fenerbahçe
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