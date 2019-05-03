Derbi maçı öncesinde anlanlı pankart Zonguldak’ta koyu Kömürspor taraftarı, derbi maçı öncesinde yaptırdığı pankartla çocuk istismarına dur diyecek.

Zonguldak’ta koyu Kömürspor taraftarı, derbi maçı öncesinde yaptırdığı pankartla çocuk istismarına dur diyecek.

TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor’un koyu taraftarı Emrah Demir, hafta sonu Süper Lig’de oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı öncesinde anlamlı bir işe imza attı. Demir, derbi öncesinde çocuk istismarına tepki göstermek amacıyla, "Çocuk Susar, Sen Susma" pankartı yaptırdı. Emrah Demir derbi öncesinde Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı ile kol kola İncivez caddesinde yürüyürek pankartı açacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.