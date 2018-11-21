Depresyonun fiziksel etkisi olur mu demeyin!

GÖĞÜS AĞRISI

Kalp, akciğer veya mide problemlerinin bir belirtisi olabilir, bu nedenle sebeplerini elemek için doktorunuza başvurun. Bazen de, bu bir depresyon belirtisidir.

Depresyon da kalp hastalığı riskinizi artırabilir. Ayrıca, kalp krizi geçiren kişilerin depresyona girme olasılığı daha yüksektir.

YORGUNLUK VE TÜKENME

Çok yorgun hissediyorsanız, günlük görevleriniz için enerjiniz yoksa, (çok fazla uyuduğunuzda veya dinlendiğinizde bile), depresyonda olduğunuzu gösteren bir işaret olabilir. Depresyon ve yorgunluk bir araya geldiğinde, her durumun daha kötü görünmesini sağlar.

AĞRIYAN KASLAR VE EKLEMLER

Devam eden ağrı ile yaşadığınızda, depresyon riskinizi artırabilir.

Depresyon aynı zamanda acıya da yol açabilir çünkü her iki koşulda beyindeki kimyasal habercileri paylaşır. Depresyonda olan insanların düzenli olarak ağrıya yakalanma olasılığı sağlıklı insanlara göre üç kat daha fazladır.

SİNDİRİM PROBLEMLERİ

Beynimiz ve sindirim sistemimiz güçlü bir şekilde bağlantılıdır, bu yüzden stresli veya endişeli olduğumuzda çoğumuz karın ağrısı veya mide bulantısı çeker.

Depresyon bağırsaklarınızda da baş gösterebilir. Bulantı, hazımsızlık, ishal veya kabızlığa neden olur.

BAŞ AĞRISI

Bir çalışma, majör depresyonu olan kişilerin migren geçirme olasılığının üç kat daha fazla olduğunu ve migrenli kişilerin depresyona girme olasılığının beş kat olduğunu göstermektedir.

İŞTAH VEYA KİLODAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bazı insanlar depresif olduklarında daha az acıkırlar. Diğerleri yemeyi bırakamaz. Sonuç, enerji eksikliği ile birlikte kilo alımı veya kaybı olabilir.

Depresyon bulimia, iştahsızlık veya yemek yeme bozukluğu gibi sorunlar ile ilişkilendirilmiştir.

SIRT AĞRISI

Sırt ağrısı düzenli olarak tekrar ettiğinde, depresyona katkıda bulunabilir. Ve deprese olan insanlar, sağlıklı insanlara göre sert boyun ya da sırt ağrısı dört kat daha fazla olabilir.

HEYECANLI VE HUZURSUZ

Uyku problemleri veya diğer depresyon belirtileri sizi bu şekilde hissettirebilir. Erkekler depresyonda iken kızdırmaya daha meyillidir.

EGZERSİZ

Araştırmalar egzersizi düzenli olarak yaparsanız, beyninizde iyi hissetmenizi sağlayan, ruh halinizi iyileştiren ve ağrıya karşı hassasiyetinizi azaltan kimyasallar çıkardığını ortaya koymuştur

Fiziksel aktivite tek başına depresyonu tedavi etmese de, uzun vadede kolaylaşmasına yardımcı olabilir. Eğer depresyondaysanız, egzersiz yapmanız zor olabilir. Ancak, yorgunluğu azaltabileceğini ve daha iyi uyumanıza yardımcı olabileceğini unutmayın.