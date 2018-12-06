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Depresyonun çözümü maydanozda

Maydanoz pek çok yere misafir olur. Ona benzemeye çabalayan pek çok sevimli tipler de vardır ama, ‘maydanoz kürü'nün vücudu yabancı kimyasallardan arındırırken ruh sağlığınıza da katkı yaptığını biliyor muydunuz.

06 Aralık 2018 Perşembe 20:32
Depresyonun çözümü maydanozda

Öyleymiş. Bilim adamlarının tezi bu.. Maydanoz ayrıca karaciğerin sağlıklı çalışmasında etkin rol oynuyor ve kişinin daha genç, daha sağlıklı, dinç ve zinde olmasını sağlıyormuş.

Bakın yiyip içtiğimiz et, sebze, meyveler, su, hattâ soluduğumuz hava bugün kontamine yani kirlenmiş vaziyette. Zirai ilaçlar, hormonlar, genleri ile oynanmış tohumlar, katkı maddeleri, fabrika ve araçların dumanları, gazları dünyamızı perişan ediyor. Bunlar zamanla bünyede bağışıklık sistemimizi yıkıyor.

İşte böyle bir ortamda vücudunuzdan toksinleri atmak, bağışıklık sisteminizi güçlendirerek enfeksiyonlara karşı direncinizi arttırmak, dolaşım bozukluğu yaşamadan kilo vermek, ruh sağlığınızı güçlendirmek istiyorsanız… 'Maydanoz kürü' yapabilirsiniz.

Kökleri hariç, saplarıyla birlikte 15-20 tane taze maydanozu iyice ezin, üzerine bir güzel yarım limon sıkın. İyice karıştırdıktan sonra sabah kahvaltısından yarım saat önce aç karnına yiyin.

Üzerine de bir bardak ılık su için.

On beş gün ara vermeden her sabah bu kürü uygulayabilir misiniz.. Tamam!

Sonra bir hafta ara verin. Bir hafta aradan sonra tekrar on beş gün aynı şekilde kürü uygulayın. Dört-beş ay sonra duruma göre bu kürü aynı şekilde tekrar edebilirsiniz.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 20:32
  1. maydanoz
  2. depresyon
  3. Maydanoz kürü

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