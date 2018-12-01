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Depresyondan kurtulmak için egzersiz yapın!

Depresyon hastalarına umut olacak haber ABD'den geldi. Yapılan bir araştırmaya göre düzenli yapılan fiziksel egzersizler depresyona iyi geliyor.

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:12
Depresyondan kurtulmak için egzersiz yapın!

Teksas Üniversitesi Güneybatı Tıp Merkezinde görev yapan bilimadamları, ortalama 7 yıldır depresyondan şikayetçi olan, ancak antidepresan tedavisini yanıt vermeyen 18 ile 70 yaşları arasındaki bir grup hastayı gözlem altına aldı.

Psikiyatrist gözetiminde tutulan hastaları rastgele iki gruba ayırarak, onlardan 12 hafta boyunca farklı seviye ve yoğunlukta fiziksel egzersiz yapmalarını isteyen araştırmacılar, bu sürenin sonunda katılımcıların yüzde 20'sinin iyileşme belirtileri gösterdiğini; yaklaşık yüzde 30'unun da tamamen iyileştiği aktardı.

Araştırmada, erkeklerde ağır idmanın, orta yoğunluktaki egzersize göre daha iyi sonuçlar verdiğini de tespit eden bilimadamları, kadınlarda ise bu tür egzersizin sadece ailede akıl hastalığı geçmişi yoksa daha etkili olduğu sonucuna vardı.

Çağın en yaygın hastalıkları arasında yer alan depresyonun tedavisinde yeni bir yönteme ışık tutan araştırmanın sonuçları, Clinical Psychiatry dergisinde yayımlandı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 14:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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