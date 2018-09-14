Depresyona giren çocuk arkadaşları ile iletişim kuramıyor



Psikoloji dergisi Child Development’de sonuçları yayımlanan bir araştırmaya göre, depresyona, sosyal iletişimdeki problemler sebep olmuyor. Aksine depresyon sebebiyle insanların sosyal iletişimi zayıflıyor.

Amerikalı bilim adamlarının 4. sınıf öğrencileri arasında yaptığı ve üç yıl süren araştırmada, depresyon belirtileri gösteren çocuklarla çevresindekilerin daha fazla alay ettiği, bir süre sonra da o çocuğun giderek daha az sevildiği ortaya çıktı.

Depresif çocukların bu yaklaşım sebebiyle ya kendisini tamamen geri çekerek temastan kaçındığını ya da alaya alındığı ortamda kalmaya çalıştığını belirten uzmanlar, her iki durumun da çocuğun uzun vadede yaşıtlarıyla sağlıklı bir ilişki kurmasını engellediğini kaydediyor.

Uzmanlar, özellikle, yaşıtlarıyla ilişkilere çok önem veren ön ergenlik çağındaki çocukların gelişimi açısından bu durumun tehlike oluşturabileceğini belirtiyor.

AİLE ÇOCUĞA NASIL DAVRANMALI?

Depresyon geçiren çocuğa farklı davranış sorunları da eşlik edeceğinden öncelikle bu konuda hazırlıklı olunmalı ve çocuğa anlayışla yaklaşılmalıdır.

Davranışlarından dolayı çocuğa ceza vermek yerine, yaşanılan bu zor süreçte destek olunmaya çalışılmalıdır.

Aile içi iletişim ve ilişkilerde daha hassas davranılmalı, çocukların yanında tartışmamaya özen gösterilmelidir.



Bu dönemde çocuğa daha fazla vakit ayırarak ilgilenmek, değerli olduğunu hissettirmek, beraber oyun oynamak gibi birtakım paylaşımlarda bulunulmalıdır.

Birçok hastalıkta olduğu gibi erken teşhis hastalığın tedavi sürecini hızlandıracağından mutlaka konuyla ilgili profesyonel bir uzmandan yardım alın.