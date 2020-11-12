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Aktüel Depresyon ve sindirim sistemi şikayeti olan hastalarda Crohn görülme olasılığı daha fazla
Aktüel

Depresyon ve sindirim sistemi şikayeti olan hastalarda Crohn görülme olasılığı daha fazla

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:57:12 -
Depresyon ve sindirim sistemi şikayeti olan hastalarda Crohn görülme olasılığı daha fazla

ANKARA (AA) - Depresyon teşhisi konan ve daha öncesinde sindirim sistemiyle ilgili şikayetleri olan kişilerde inflamatuvar bağırsak hastalıkları olan Crohn ve ülseratif kolit görülme olasılığının daha fazla olduğu saptandı.

"Gut" dergisinde yayımlanan çalışmada İngiltere'deki St George's University of London, Imperial College London, University College London ve King's College London'dan araştırmacılar, inflamatuvar bağırsak hastalıklarından Crohn ya da ülseratif koliti olan 15 bin kişinin sağlık verilerini inceledi.

Çalışmada depresyon hastalarında inflamatuvar bağırsak rahatsızlığının görülme olasılığı ele alındı.

Araştırmada depresyon teşhisi konan ve daha öncesinde sindirim sistemiyle ilgili şikayetleri olan kişilerde Crohn ya da ülseratif kolit görülme olasılığının depresyon teşhisi konmayanlara göre yüzde 40 daha fazla olduğu saptandı.

Araştırmada ayrıca depresyonun, inflamatuvar bağırsak hastalıkları gelişimi için tek başına bir risk faktörü olmadığı da belirtildi.

Imperial College London'dan Sonia Saxena, doktorların ishal, karın ağrısı ya da rektal kanama görülen hastaların depresyon ve kaygı belirtilileri de gösterdiğinde bunun Crohn ya da ülseratif kolitle ilgisi olabileceğini düşünmesi gerektiğini ifade etti.



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