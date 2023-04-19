Depremzedelere gönderilecek malzemeler İBB depolarında niye bekletiliyor?
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede vatandaşlar için toplanan yardım malzemelerinin, İBB depolarında bekletildiği iddia edildi.
İBB depolarında kaydedilen görüntülerde, deprem malzemelerinin bir kenara yığıldığı görüldü.
İstanbul Takipte adlı sosyal medya hesabı, "Deprem bölgesine gönderilmesi gereken malzemeleri İBB'ye ait depolarda neden bekletiyorsunuz ? Ne zaman göndermeyi düşünüyorsunuz?" diye sordu.
Görüntülere ilişkin İBB tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
Sosyal medya kullanıcıları da iddiaya tepki gösterdi.
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