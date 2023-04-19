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Siyaset Depremzedelere gönderilecek malzemeler İBB depolarında niye bekletiliyor?
Siyaset

Depremzedelere gönderilecek malzemeler İBB depolarında niye bekletiliyor?

Yeniakit Publisher
2023-04-19 17:30:00 - 2023-04-19 17:54:21

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede vatandaşlar için toplanan yardım malzemelerinin, İBB depolarında bekletildiği iddia edildi.

İBB depolarında kaydedilen görüntülerde, deprem malzemelerinin bir kenara yığıldığı görüldü.

İstanbul Takipte adlı sosyal medya hesabı, "Deprem bölgesine gönderilmesi gereken malzemeleri İBB'ye ait depolarda neden bekletiyorsunuz ? Ne zaman göndermeyi düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Görüntülere ilişkin İBB tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medya kullanıcıları da iddiaya tepki gösterdi.

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