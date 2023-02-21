  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sömürgeci medyaya büyük tepki! Depremzedeler Fox TV muhabirini kovdu

İşte depremi haber veren belirtiler!

Altın ve dolar tahminlerinde hiç yanılmayan Mert Başaran 'telefonlar alıyorum' diyerek uyardı: Yapmayın!

Hem evlatlığı hem de karısı! Refik Erduran’a bak, Diyanet’in haklılığını gör

Uzman isim depremin gerçek şiddetini güncelledi! Deprem sırasındaki gürültünün sebebi bakın neymiş

2023'te dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu

Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan açıklama: Herkes Mart ayının o gününe dikkat etsin, bir şeyler olabilir

Rusya o ülkelere petrol kararını duyurmuştu! Rus ekonomisi altüst oldu: Enerji, bankacılık için dönüşüm süreci böyle...

12 kişiye mezar olmuştu: Kaçmayı denedi ama olmadı! Mühendisi bakın kim çıktı!

Bloomberg'den dolar için beklenmedik tahmin: Henüz sonlanmadı
Medya Depremzedeler seçime nasıl bakıyor? Mahmut Övür "utana sıkıla sordum" deyip tek tek açıkladı
Medya

Depremzedeler seçime nasıl bakıyor? Mahmut Övür "utana sıkıla sordum" deyip tek tek açıkladı

Kahramanmaraş merkezli büyük iki depremde 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken, Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür "Muhalefetin, seçimlerin yapılmayacağına ilişkin gerçek olmayan bir tartışma başlatması en başta acıyı yaşayan o insanların gönüllerini kırdı" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 17:46:00 -
Depremzedeler seçime nasıl bakıyor? Mahmut Övür "utana sıkıla sordum" deyip tek tek açıkladı

Deprem felaketini yaşayan insanlarla konuştuğunu ve utanarak seçim tartışmalarını sorduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, her defasında sitem dolu bir cevap aldığını ifade etti. Övür, özetle şunları kaydetti:

"Deprem 11 şehir ve 15 milyon insanı etkilediği için zor da olsa seçim, açıklandığı gibi 14 Mayıs'ta veya en geç 18 Haziran'da yapılabilir. Altılı Masa'nın daha adayı ortada yok. Böyle bir halde muhalefetin, seçimlerin yapılmayacağına ilişkin gerçek olmayan bir tartışma başlatması en başta acıyı yaşayan o insanların gönüllerini kırdı. Bu gönül kırıklığını Gaziantep'ten Hatay'a uzanan hat boyunca çok sayıda deprem felaketini yaşayan insanla konuşunca gördüm. Onların acılarını paylaşmaya çalışırken, utana sıkıla bazılarına muhalefetin seçimle ilgili tartışmalarını sordum. Her defasında üzüntü içinde sitem dolu bir cevap aldım:

"İnsanlar can derdinde, onlar seçim derdinde. Ne diyeyim Allah bildiği gibi yapsın."

Hatay'da çadır ihtiyacı için AFAD merkezine gelen bir CHP'linin cevabı ise ders niteliğindeydi:

"Bu felaketi gördükten sonra seçim derdine düşenlerin farkındayız. Ama onlar hiçbir şeyin farkında değil ve o seçim günü geldiğinde şaşıracaklar..." "

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23