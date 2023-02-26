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Aktüel Depremzedeler için uyku tulumu dikiyorlar
Aktüel

Depremzedeler için uyku tulumu dikiyorlar

Kastamonu’da gönüllü kadınlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için uyku tulumu hazırlıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 19:55:00 -
Depremzedeler için uyku tulumu dikiyorlar

Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi (HEM) atölyelerinde bir araya gelen gönüllü kadınlar, giyim üretim teknolojileri öğretmeni öncülüğünde, soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesindekilere destekte bulunmak için kolları sıvadı. Kendilerine ulaştırılan kumaşları özenle işleyen kadınların hazırladığı uyku tulumları, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla bölgeye ulaştırılıyor.

Kastamonu HEM Müdürü Ebubekir Yiğit, bölgede yaşanan acıyı içlerinde hissettiklerini söyledi. Yiğit, “Asrın felaketinde biz de kurum olarak ilk günden itibaren birçok şey yapmaya çalıştık. Daha sonra uyku tulumlarına ihtiyaç olduğu söylendi. 30 kişilik gönüllü ekibimiz, Bakanlığımızın gönderdiği kumaşlardan uyku tulumu üretmeye başladı” dedi. Gönüllülerden Perihan Erol da emekli olduğunu dile getirerek, “Biz sıcaktayken onların soğukta kalmasını istemediğimiz için uyku tulumu dikmeye başladık. Bundan sonra da ihtiyaç olursa her zaman göreve hazırız” diye konuştu.

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