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Aktüel Depremzede çocuklar Mehmetçiğe duygu dolu mektuplar yazdı
Aktüel

Depremzede çocuklar Mehmetçiğe duygu dolu mektuplar yazdı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği illerde açılan Mehmetçik Okullarında eğitimlerine devam eden çocuklar, çizdikleri resimler ve yazdıkları mektuplarla asker ağabeylerine teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 13:51:00 -
Depremzede çocuklar Mehmetçiğe duygu dolu mektuplar yazdı

MSB, sosyal medya hesabından paylaşılan asker ve çocuk çizili bir resimde, "Canım abim Yunus abiye. Seni Seviyorum. Sen bizi koruyorsun, teşekkür ederim" ifadesi yer aldı. Başka bir öğrenci de "Asker abi seni çok seviyorum, sen iyi bir adamsın” cümlelerini yazdı. Bir başka resimde de Mehmetçik Okulu ve askerlerin çizildiği görüldü.

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