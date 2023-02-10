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Medya Depremle ilgili flaş gelişme! "Yetkililerden bilgi aldım" deyip bombayı patlattı
Medya

Depremle ilgili flaş gelişme! "Yetkililerden bilgi aldım" deyip bombayı patlattı

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından kent merkezlerinin taşınacağını, süratle kamulaştırmaların yapılacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 15:25:00 -
Depremle ilgili flaş gelişme! "Yetkililerden bilgi aldım" deyip bombayı patlattı

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından kent merkezlerinin taşınacağını, süratle kamulaştırmaların yapılacağını belirtti. "Enkazın kaldırılmasının ardından zemin etüdü yapılacak ve büyük tahribat olan Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman gibi illerde yeni konutlar; yüksek yerlere ve güçlü zeminlere inşa edilecek" ifadelerini kullanan Aydemir, özetle şunları kaydetti:

"Yetkililerle ve uzmanlarla konuştum. Bu büyük felaketin yaralarını sarmak ve etkilenen kentleri ayağa kaldırmak için büyük bir kararlılık var. İnsan hayatından daha önemli hiçbir şey olamaz. Bu nedenle kimse depremin maliyetini şu aşamada düşünmüyor. Hükümet, gerekli kaynağı ayırmış durumda ve Hazine imkânlarıyla süratle bir inşa süreci başlatılacak.

Aldığım bilgilere göre;

Enkazın kaldırılmasının ardından zemin etüdü yapılacak ve büyük tahribat olan Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman gibi illerde yeni konutlar; yüksek yerlere ve güçlü zeminlere inşa edilecek.

Hem Hazine arazileri, hem de şahıslara ait araziler araştırılmaya başlandı. Süratle kamulaştırmalar yapılacak."

 

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