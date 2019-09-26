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Depremin ardından kalp krizi geçiren öğretmenden acı haber

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından okul bahçesinde öğrencilerin kontrolünü sağlayan tarih öğretmeni Murat Şevki Eryılmaz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

26 Eylül 2019 Perşembe 20:10
Depremin ardından kalp krizi geçiren öğretmenden acı haber

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde görev yapan bir tarih öğretmeni, Silivri açıklarında yaşanan depremin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi'nde bulunan Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesinde tarih öğretmeni olarak görev yapan Murat Şevki Eryılmaz, İstanbul'da yaşanan ve Gebze ilçesinde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında okul binasında bulunan öğrencileri kontrollü bir şekilde bahçeye çıkarttı.

Okul bahçesinde öğrencilerin kontrolünü sağlayan Eryılmaz, bir süre sonra fenalaştı.

İlçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki tarih öğretmeni, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 20:10
  1. Kocaeli
  2. Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi
  3. Murat Şevki Eryılmaz
  4. İstanbul

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