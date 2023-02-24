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Gündem Depremin ardından enkazdan altın kemer dolusu çanta çıkmıştı! Kime ait olduğu ortaya çıktı
Gündem

Depremin ardından enkazdan altın kemer dolusu çanta çıkmıştı! Kime ait olduğu ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra enkaz kaldırma çalışmaları sırasında dikkat çeken bir olay yaşanmıştı. Bir kepçe operatörü tarafından altın kemerle dolu bir çanta bulunmuştu. Altınların kime ait olduğu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 16:16:00 -
Depremin ardından enkazdan altın kemer dolusu çanta çıkmıştı! Kime ait olduğu ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra enkaz kaldırma çalışmaları sırasında dikkat çeken bir olay yaşanmıştı. Bir kepçe operatörü tarafından altın kemerle dolu bir çanta bulunmuştu.

Sabah'ın haberine göre; depremde yıkılan apartmandaki kurtarma işlemlerinin adından ekipler enkaz kaldırma işlemine geçti. Kepçe operatörü, moloz yığınlarını kamyona doldurduğu sırada bir çanta fark etti. Çantadan onlarca altın kemer çıktı. 78 kilo ağırlığındaki altınlar iki çantaya bölünerek taşındı.

Altınlar polis ekiplerince tutanakla teslim alınarak emniyete götürüldü. Altınların Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu İbrahim Zabun'a ait olduğu tespit edildi.

İbrahim Zabun ve çocuklarının enkazdan sağ çıkıp çıkmadığı ise bilinmiyor.

Altınlar, yaşaması durumunda İbrahim Zabun'a aksi durumda ise mirasçılarına verilecek.

Mirasçılarının da çıkmaması durumunda ise altın kemerlerin 5 yıl sonra Milli Emlak'a devredileceği öğrenildi.

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