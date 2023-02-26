Depremin acı izini oyunlarla siliyorlar

Oyunlar oynayan, resimler çizen ve oyuncak hediye edilen çocuklar yaşadıkları travmayı atlatmaya çalışıyor. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile anaokulu ve kreş oluşturarak çocukların eğitimine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek “Eğitim materyalleri hazırlandı, öğretmen arkadaşlar görevlendirildi” dedi. Veliler ve çocukların sunulan hizmetten mutlu olduğunu vurgulayan Tunç, “Misafirlerimiz burada kaldığı süre içerisinde bu hizmetlerimiz devam edecek. Yurtlarımızdaki eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetleri birçok yaş grubuna yönelik devam edecek” diye konuştu.