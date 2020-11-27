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Aktüel Depremi Kovid-19 aşı çalışmaları sırasında yaşadılar
Aktüel

Depremi Kovid-19 aşı çalışmaları sırasında yaşadılar

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşı çalışmasını gönüllülere yapan sağlık ekibi, depreme bu sırada yakalandı - AA muhabirinin görüntülediği anlarda sağlık çalışanları kısa süreli panik yaşadı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 14:07:09 -
Depremi Kovid-19 aşı çalışmaları sırasında yaşadılar

MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4,7 büyüklüğündeki depreme Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşı çalışmasını gönüllülere yaparken yakalanan sağlık çalışanları kısa süreli panik yaşadı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşı çalışmalarını gönüllülere yapan ekibini haberleştiren AA muhabiri, saat 11.27'de gerçekleşen deprem anında sağlık çalışanlarının yaşadıklarını görüntüledi.

Aşı Uygulama ve Klinik Araştırma Ünitesinde bir gönüllüye Kovid-19 aşısı yapmaya hazırlanan sağlık ekibi, aşının bulunduğu soğutma ünitesinden aşıyı çıkardığı sırada depreme yakalandı.

Aşı uygulamasının yapılacağı gönüllü, kısa süreli panik yaşayan sağlık çalışanlarına sakin olmaları uyarısında bulundu.

Turgut Özal Tıp Merkezindeki sağlık çalışanları ile hastalar da deprem anında hastane bahçesine çıktı.



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