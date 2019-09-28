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Depreme dayanıklı bina nedir? Binanın depreme dayanıklı olduğu nasıl anlaşılır? | Büyük İstanbul depremi

Megakent İstanbul'da son zamanlarda yaşanan irili ufaklı depremlerin ardından, deprem kuşağı ülkesi olduğumuz gerçeği ile bir kez daha yüzleştik. 5.8'lik depremle beraber, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına depreme dayanıklı bina ile ilgili araştırmaları başladı. Genellikle konut satın alacak olanlar, binaların depreme dayanıklı olup olmadığını anlamanın yöntemlerini sorguluyor. Peki, binanın depreme dayanıklı olduğu nasıl anlaşılır? Depreme dayanıklı bina nedir? İşte detaylar...

28 Eylül 2019 Cumartesi 13:01
Depreme dayanıklı bina nedir? Binanın depreme dayanıklı olduğu nasıl anlaşılır? | Büyük İstanbul depremi

Megakent İstanbul'da son zamanlarda yaşanan irili ufaklı depremlerin ardından, deprem kuşağı ülkesi olduğumuz gerçeği ile bir kez daha yüzleştik. 5.8'lik depremle beraber, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına depreme dayanıklı bina ile ilgili araştırmaları başladı. Genellikle konut satın alacak olanlar, binaların depreme dayanıklı olup olmadığını anlamanın yöntemlerini sorguluyor. Peki, binanın depreme dayanıklı olduğu nasıl anlaşılır? Depreme dayanıklı bina nedir? İşte detaylar...

Depreme dayanıklı bina nedir?

Bu noktada yapılarda ayrım yapılabilmesi için en önemli katkıyı deprem yönetmeliği sağlıyor. Eski dönemlerde oluşturmuş olan deprem yönetmeliği, yeni dönem deprem yönetmeliğine göre yapıların daha az dayanıklılığa sahip olmasına neden olduğu için yapıların inşa yılı bu konuda önemli bir kıstas oluşturuyor.

Binanın dayanıklılık noktasında incelenmesi için önemli testlerin yapılması gerekiyor. Testlerden geçen binalar ise depreme dayanıklı statüsünde oluyor.

Binanın depreme dayanıklı olduğu nasıl anlaşılır?

Deprem yönetmeliğine uygun şekilde incelemeler yapılırken kullanılan depreme dayanıklı bina belirleme yöntemleri arasında, öncelikle binanın yaşının kontrol edilmesi geliyor.

Özellikle 1999 yılında yaşanan büyük Marmara depremi sonrasında devlet tarafından oluşturulan yeni deprem yönetmeliğine bağlı bir şekilde inşa edilen yapılar daha yüksek sağlamlık gösterirken, eski dönemlerde inşa edilmiş yapılar daha riskli konumda bulunuyor.

Kimi zaman bina sahipleri eski dönemde inşa edilmiş ve risk barındıran yapıları, dış cephe kaplama, boya ve hasar onarımları ile sağlam bir görünüme kavuştururken, bu yapılarda kullanım ömrü dolmuş ve tehlikeli bir durum ortaya çıkabiliyor.

Oysa bir yapı ne kadar ilerleyen bir yaşa sahipse depreme karşı direniş gücü de o kadar azalıyor.

Günümüzde deprem yönetmeliğinin uygulanması ile birlikte inşa edilen yapılarda depreme dayanıklı bina imkanının ortaya çıkması daha avantajlı oluyor.

Çünkü bu yapılar inşaat sırasında yerel yönetimler ve gerekli kurumlar tarafından denetlendiği için ve denetim şirketleri bu konuda hizmet verdiği için denetlenmemiş yapılar kaçak durumda bulunuyor.

Yönetmeliğe bağlı denetimlerin gerçekleştirilmesi ile birlikte binanın inşa edildiği zemin de dayanıklılığını arttıran konuların başında bulunuyor.

Binanın inşa edilmesi sırasında ya bulunduğu zemine göre uygun temel koşullarının oluşturulması ya da bu koşullar oluşturulamıyorsa bozuk bir zemin üzerinde binanın inşa edilmemesi gerekiyor.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 13:01
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