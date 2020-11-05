  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Depreme çalıştığı yatta yakalanan Ahmetcan Kıykaç yaşadıklarını anlattı:
Aktüel

Depreme çalıştığı yatta yakalanan Ahmetcan Kıykaç yaşadıklarını anlattı:

"Suyun yaklaşık 2 metre çekildiğini gördük. Geri çekilen su limana doğru dolmaya başladı. Limandaki yürüyüş yolunda su 1,5 metre yükseldi. O suyun yükselmesiyle teknelerin bağlı olduğu yüzen iskeleler yerinden kopmaya başladı" - "Tek amacım üstünde bulunduğum tekneyi kurtarıp bir ucundan yaşama sarılabilmekti"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:35:16 -
Depreme çalıştığı yatta yakalanan Ahmetcan Kıykaç yaşadıklarını anlattı:

İZMİR (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - ÖMER ÜRER - Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme, çalıştığı yatta yakalanan Ahmetcan Kıykaç, yaşadıklarını anlattı.

Sığacık Körfezi'nde demirli bulunan bir yatta çalıştığı sırada depremi yaşayan Kıykaç, AA muhabirine, deprem anında ilk önce titreşim gibi bir sarsıntı hissettiğini, kamaradan çıktığında gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını söyledi.

Sarsıntı sırasında yaşadığı tedirginliği dile getiren Kıykaç, "Dışarıda yer yerinden oynuyordu. Suyun yaklaşık 2 metre çekildiğini gördük. Geri çekilen su limana doğru dolmaya başladı. Limandaki yürüyüş yolunda su 1,5 metre yükseldi. O suyun yükselmesiyle teknelerin bağlı olduğu yüzen iskeleler yerinden kopmaya başladı. Tekneler bir o yana bir bu yana gitti. Birbirine çarpan, batan tekneler oldu. Ben hayatımda hiç bu kadar çaresiz kaldığımı hatırlamıyorum." diye konuştu.

Kıykaç, kısmi tsunami nedeniyle kıyıda akıntı yaşandığını aktararak şunları kaydetti:

"Çok çaresiz bir durum. Karaya kaçacak hiçbir yeriniz yok. Kara kısmen su altındaydı, arabalar sürüklendi. Tsunaminin gelmesiyle karaya çıkan tekneler var. O an denizde tekneler birbirine giriyordu. Kaçabilecek hiçbir yerimiz yoktu. İnmek istesek de tekneden inemezdik, ortalık sular altındaydı. Çok çaresiz bir vaziyettesiniz. Tek amacım üstünde bulunduğum tekneyi kurtarıp bir ucundan yaşama sarılabilmekti. Teknemiz bulunduğu konumuyla ve boyut olarak biraz daha büyük olunca pek fazla zarar gelmeyeceğini düşündüm."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tüm dünyaya rezil oldular! Zoru görünce etekleri tutuştu
Dünya

Tüm dünyaya rezil oldular! Zoru görünce etekleri tutuştu

Ermenistan medyasında çıkan haberlere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rudik Martirosyan, Çalışma ve İskan Birinci Bakan Yardımcısı ile Kentsel..
Türk polisi paketleyip teslim etti! Avusturya da teröristi sokağa saldı
Dünya

Türk polisi paketleyip teslim etti! Avusturya da teröristi sokağa saldı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4 kişinin ölümüne yol açan teröristin 2018 yılında Türk polisi tarafından paketlenip Avusturya'ya teslim ed..
Donald Trump'tan yeni açıklama: Ülkemiz için çok kötü
Dünya

Donald Trump'tan yeni açıklama: Ülkemiz için çok kötü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Demokratlar'ın kendisinin Pennsylvania başta olmak üzere kritik eyaletlerde yakaladı..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay