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Dünya Depremden kaçarken yanına öyle bir şey aldı ki "Allah akıl fikir versin" dedirtti
Dünya

Depremden kaçarken yanına öyle bir şey aldı ki "Allah akıl fikir versin" dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-09-09 10:22:00 -
Depremden kaçarken yanına öyle bir şey aldı ki "Allah akıl fikir versin" dedirtti

Fas’ta dün gece saatlerinde meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem insanları sokağa döktü. Bir kişinin, Playstation 5’i ile kaçması dikkat çekti.

Fas’ta dün gece saatlerinde meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem insanları sokağa döktü. Bir kişinin, Playstation 5’i ile kaçması dikkat çekti.

Fas’ta yaşanan depremde binlerce binanın yıkıldığı ve ölü sayının artacağından endişe ediliyor.

İnsanlar deprem sebebiyle kendini sokağa atarken, bir kişi de yanında Playstation 5’i ile kaçtı.

 
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