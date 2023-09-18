Depremden kaçarken sele kapılmayın! Sigorta yaptırırken dikkat!

Konutlar için depremden sonra en büyük risk sel felaketi. Son dönemde ülkenin dört bir yanından gelen sel haberleri, birçok evin büyük maddi zarar gördüğünü ortaya koyuyor. Selden kaynaklı su baskını durumlarında evini güvence altına almak isteyenler için Konut Sigortası yaptırmanın önemine dikkat çekildi. Elbette poliçenizi seçerken bu konuda uzman sigorta danışmanlarından destek almak kaydıyla.

Sonbahar yaklaşırken uyarı da artıyor

Ülkemizin pek çok bölgesi, sonbahar aylarında yaşanan kuvvetli sağanak yağışlar sonrası sel nedeniyle oluşan su baskını riskiyle karşı karşıya. Her yıl hem ülke ekonomisine hem de afetzedelere ciddi maddi kayıplar yaşatan bu neredeyse gelenekselleşmiş maddi kayıpların, kritik ve bir o kadar da kolay bir çözümü var: Konut Sigortası.

Sigortam.net de bu konuda uyarılarını yinelerken sağanak yağışların neden olduğu su baskınlarından kaynaklı maddi kayıplarının önüne geçmek adına Konut Sigortası’nın sunduğu olanakları masaya yatırdı.

Kapsamını iyi değerlendirin

Sigortam.net CEO’su Bora Uludüz, "Konut Sigortası, sel felaketlerine karşı hem evleri hem de içerisindeki eşyaları güvence altına alabiliyor. Tabi ki poliçe şartları ve poliçenin sağladığı teminatlar bu noktada çok kritik bir rol üstleniyor. Bu detaylara dikkat etmeden ve teminat bedelinde ucuza kaçarak yapılan bir Konut Sigortası, sigortalıyı tam anlamıyla güvence altına almayabiliyor. Öncellikle ihtiyaç duyulan poliçenin kapsamının müşterilere doğru şekilde aktarılması gerek ve uzman sigorta danışmanlarla hizmet almak önemli ” dedi.

İstanbul'daki sel bilançosu ortada

Uludüz “Konut Sigortası poliçesi, depremin yanı sıra meydana gelebilecek yangın, hırsızlık, sel gibi tüm risklere karşı, poliçe şartlarına bağlı olarak hem evi hem de içerisinde yer alan tüm eşyaları koruma altına alabiliyor. Son dönemde yaşanan sel felaketlerinin sadece İstanbul’da 600’e yakın konut ve 700 civarı iş yerine zarar verdiği düşünülecek olursa, bu ağır fatura karşısında sigortanın önemi daha somut biçimde ortaya çıkıyor.

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Sağlanan kapsamlı güvence sayesinde konut sigortası, sel ve su baskınlarından kaynaklanan hasarın masrafları kısmen veya tamamen karşılayarak sigortalıyı ağır ekonomik kayıplardan koruyor. Ana teminatlar çoğu sigorta şirketinde benzerlik gösterse de konut sigortasının neleri kapsayacağı dolayısıyla hangi maliyetleri ve ne ölçüde karşılayacağı, satın alınan poliçenin ana teminat kapsamına ve ek teminatlarına bağlı.” yorumunda bulundu.