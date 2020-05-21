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Depremden hasar gören evleri için güzel haberi bekliyor

24 Ocak’ta meydana gelen Elazığ-Malatya depreminin ardından 4 ay geçmesine rağmen, bazı bölgelerde hasar tespiti ve mağduriyetlerin giderilmesi konusunda sıkıntı yaşandığı ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:16:11 -
Depremden hasar gören evleri için güzel haberi bekliyor

24 Ocak’ta meydana gelen Elazığ-Malatya depreminin ardından 4 ay geçmesine rağmen, bazı bölgelerde hasar tespiti ve mağduriyetlerin giderilmesi konusunda sıkıntı yaşandığı ileri sürüldü.


Hasar gören evlerin yapım ve onarımı için farklı senaryolar konuşulmasına rağmen kapılarının henüz çalınmadığını iddia eden Battalgazi Alacakapı mahallesi sakinleri, devletin deprem konusunda başarılı bir sınav verdiğini, kendi durumlarının koordinasyon eksikliğinden kaynaklanmış olabileceğini söylediler. Ağır hasarlı evler için kira yardımı yapıldığını ancak gerisinin gelmediğini kaydeden mahalle sakini Mustafa Tekgöz, "4 aydır hasarlı evlerimizi yıkıp yeniden yapmak istiyoruz. Bu konuda çalmadık kapı bırakmadık. Bize hep aynı şeyi söylüyorlar, şuan için belli birr şey yok. Hasarlı evlerinde oturamayanlar, biz kendimiz evimizi yaparız dediler. Bari geçici kalacağımız konteyner versinler. Depremde evleri hasar görenlerin mağduriyeti bir an önce giderilmeli. Devletimiz depremde başarılı bir sınav verdi. Lütfen bu başarıya kara çalınmasına izin verilmesin. Ben bizim mağduriyetimizin koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Yoksa herkese yarım eden devlet bize neden etmesin. Bir kapıdan başka bir kapıya yönlendirilmekten bıktık usandık. Şuan havalar iyi. Sonbaharda da bu belirsizlikler devam ederse, ki edecek gibi görünüyor, depremin verdiği hasardan daha ağır hasar meydana gelir. Ev yapılacaksa şimdi yapılır. 3 ay sonra ev yapılmaz. TOKİ’nin ev yapımı başladı, bu güzel. Ancak kendi evlerini yapmak isteyenlerin yolunu açsınlar. İşlemleri kolaylaştırın. Bürokratik engelleri kaldırın. Bu konuda gelen şikayetler gün geçtikçe artmakta. Çözüm başta valilik olmak üzere bütün Malatyalı siyasilerdedir" diye konuştu.

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