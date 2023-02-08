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Gündem Depremden etkilenen yakınlarınızın durumunu e-nabız sorgulama ekranından öğrenebilirsiniz
Gündem

Depremden etkilenen yakınlarınızın durumunu e-nabız sorgulama ekranından öğrenebilirsiniz

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem sonrası yakınlarından haber almak isteyenler E-Nabız sistemi üzerinden yakınları ile ilgili durumu takip edip öğrenebiliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 19:36:00 -
Depremden etkilenen yakınlarınızın durumunu e-nabız sorgulama ekranından öğrenebilirsiniz

E-Devlet sistemi ile entegre olarak çalışan Sağlık Bakanlığı sistemi E-Nabız depremden etkilenenlerin işini kolaylaştırıyor. Birinci ve ikinci derece yakınlarının sağlık durumu ile ilgili bilgi almak isteyenler sistem üzerinden sorgulama yapabiliyor. Cep telefonları için geliştirilen e-Nabız uygulaması üzerinden konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Sisteme girişte bu uyarı ile karşılaşılıyor....

Doğal afetle ilişkili olarak yakınlarınızın (anne, baba, eş, kardeş, çocuk) sağlık bilgilerini aşağıdaki listeden görüntüleyebilirsiniz. Sağlık bilgileri bulunmayan yakınlarınız için düzenli aralıklarla profilinizden kontrol sağlayınız.

YAKINLARINIZ İLE İLGİLİ SORGU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...

Sorgulama yapanların karşısına birinci ve ikinci derece yakınlarının durumu çıkıyor...

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