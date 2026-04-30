Depremde hayatını kaybeden üyelerin borçları silindi!
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), 6 Şubat depremlerinin ardından üyelerine yönelik yeni aidat yapılandırma paketini açıkladı. Depremde hayatını kaybeden üyelerin odaya olan borçları silinirken, ticari faaliyetine devam eden üyeler için faizsiz ödeme imkanı getirildi.

Malatya’da 6 Şubat depremlerinin ardından ticari faaliyetlerini sürdürmekte zorlanan oda üyeleri için yeni bir destek kararı alındı.

 

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), 6 Şubat depremlerinin ardından ticari faaliyetlerini sürdürmekte zorlanan üyeleri için devrim niteliğinde bir karara imza attı. Nisan ayı olağan meclis toplantısında oy birliği ile alınan kararla depremde hayatını kaybeden üyelerin borçları silinirken, tüm üyeler için faizsiz yapılandırma imkanı getirildi.

 

üyelerinin toparlanma sürecini hızlandırmak ve firmaların üzerindeki finansal yükü hafifletmek amacıyla kapsamlı bir "Aidat Yapılandırma Paketi" açıklayan MTSO, maliyeden kapanışını yapan üyelerin de odaya olan aidat borçlarının tamamını sildi.

 

Alınan meclis kararı uyarınca, deprem felaketinde hayatını kaybeden üyelerin odaya olan tüm borçları tamamen silindi. Maliye kaydı üzerinden iş yeri terkini yapan ve ekonomik olarak tahsili imkansız hale gelen eski üyelerin borç yükü kaldırıldı. Ticari faaliyetine devam eden üyelerin birikmiş aidat borçlarının faiz ve gecikme zamları tamamen silinecek. Üyeler, sadece anapara ödemesini tek seferde veya 3 eşit taksitte ödeyebilecek.

 

"Üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Aldıkları kararla ilgili açıklama yapan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Deprem sadece fiziki yıkıma yol açmadı, aynı zamanda üyelerimizin nakit akışını, üretim gücünü ve ticari sürekliliğini de ciddi şekilde etkiledi. Bu süreçte üyelerimizin ayakta kalabilmesi en büyük önceliğimiz oldu. Meclisimizde aldığımız bu kararla, hem vefat eden üyelerimize karşı vefa borcumuzu ödemeyi hem de işini sürdürmeye çalışan üyelerimize nefes aldırmayı hedefledik. Bu kararı uzun zamandır almak istiyorduk, ancak TOBB ve bakanlıklarla yapılan resmi görüşmeleri ve hukuki süreci ancak tamamlayabildik. Ekonomik toparlanmanın yolu, üyelerimizin yeniden güçlenmesinden geçiyor. Oda olarak her zaman üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

 

Başvuru tarihi ve yeri

Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen üyeler için süreç 4 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Eylül 2026 mesai bitimine kadar devam edecek. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen üyelerin, Odanın muhasebe birimine başvuruda bulunması gerekiyor.

