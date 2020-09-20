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Gündem Depremde can veya mal kaybı var mı? Açıklama geldi
Gündem

Depremde can veya mal kaybı var mı? Açıklama geldi

Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen depremle ilgili Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz'dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 23:24:00 -
Depremde can veya mal kaybı var mı? Açıklama geldi

Niğde'nin Bor İlçesi'nde korkutan bir deprem meydana geldi.

Can ve mal kaybı var mı?

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, ilçede meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremle ilgili kendilerine henüz hasar, can ya da mal kaybı ile ilgili bir olumsuzluğun yansımadığını bildirdi.

Yavuz, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 şiddetinde bir deprem yaşandığını söyledi.

Herhangi bir bilgi ulaşmadı

Kendilerine herhangi bir şey ulaşmadığını ifade eden Kaymakam Yavuz, ne hasar ne yaralı bilgisi gelmediğini belirtti.

Diğer illerde de hissedildi

Öte yandan meydana gelen sarsıntının, Adana ve Aksaray illerinde de hissedildiği ifade edildi.

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