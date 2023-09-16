Depremde babaannesini kurtarırken kolunu kaybeden Emine Kuş'a biyonik kol

Kahramanmaraş depremlerinde kolunu kaybeden Emine Kuş'a biyonik kol takıldı.

Emine Kuş kimdir?

Artvin Çoruh Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Yüksekokulu öğrencisi Emine Kuş (20), özlediği ailesini görmek için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitmişti. 6 Şubat'taki ilk depremde evleri hasar görmedi.

Alev Gürsoy Cimin'in özel haberi... Artvin Çoruh Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Yüksekokulu öğrencisi Emine Kuş (20), özlediği ailesini görmek için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitmişti. 6 Şubat'taki ilk depremde evleri hasar görmedi.

Emine, aldığı eğitimin gereğini yerine getirip zor durumdaki insanların yardımına koştu. Hava çok soğuktu, ailece ilk birkaç saat otomobilin içinde beklediler. Daha sonra yıkılmayan apartmanlarının girişinde bulunan ve kendi işyerleri olan çiçekçi dükkânına girdiler.

Kendisini kurtaramadı

İkinci depreme de bu dükkanda yakalandılar. Sarsıntı başlayınca ailenin büyük kısmı dışarı kaçmayı başardı. 85 yaşında alzheimer hastası babaanne Emine Kuş ise arka taraftaydı. Emine, kendisiyle aynı adı taşıyan babaannesini kurtarmak için arka tarafa koştu.

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Yürümekte zorluk çeken yaşlı kadını sürükleyerek dışarı çıkardı. Kendi apartmanları yine sapasağlamdı. Babaannesini güvenli bir yere bırakan Emine tam o sırada çöken yandaki binanın enkazı altında kaldı.

Kolu parçalandı

Kızıyla aynı adı taşıyan anne Emine Kuş ve baba Halis Kuş, insanüstü bir çabayla birkaç saat içinde Emine'yi enkazdan çıkardı. Ancak Emine'nin kolon altında kalan sağ kolu kopmuştu. Emine, koluyla birlikte hastaneye götürüldü. Ancak paramparça olan kol yerine dikilemedi. Çok kan kaybeden ve hastanede kalbi duran Emine Kuş'a 45 dakika kalp masajı yapıldı, elektro şokla hayata döndürüldü. Helikopterle Ankara'ya götürülen Emine defalarca ameliyat edildi ve ayağa kalktı.