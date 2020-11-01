  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Depremde arkadaşlarını kaybeden Göztepeli taraftarlar yardım kampanyası başlattı
Aktüel

Depremde arkadaşlarını kaybeden Göztepeli taraftarlar yardım kampanyası başlattı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 19:06:38 -
Depremde arkadaşlarını kaybeden Göztepeli taraftarlar yardım kampanyası başlattı

İZMİR (AA) - İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde arkadaşları Ali Çağın Kaygusuz'u kaybeden Göztepe taraftarları, mağdur vatandaşlar için yardım kampanyası düzenledi.

Bayraklı ilçesinde Kaygusuz'un evinin bulunduğu Emrah Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarını iki gündür takip eden sarı-kırmızılı taraftarlar, gece saatlerinde arkadaşlarının naaşının enkazdan çıkarılmasının ardından yardım kampanyası başlatma kararı aldı.

Sosyal medya üzerinden detayları duyuran Göztepeli taraftarlar; gıda, hijyen, giyecek ve yiyecek yardımlarını depremzedelere ulaştırmak için toplamaya başladı.

Taraftarlar adına AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yiğit Demirli, İzmir'de yaşanan depremin kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Göztepe taraftarları olarak Marmara ve Van depremlerinin mağdurları için de yardım kampanyaları düzenlediklerini belirten Demirli, "Dün gece arkadaşımızı kaybettiğimizi öğrenince, 'Bize oturup ağlamak yakışmaz. Sahalarda olup, zor durumda olan vatandaşlarımıza yardım etmeliyiz.' dedik ve hemen yardım kampanyamızı başlattık. Ali'yi çok seviyoruz, acımızı bu kampanya ile bastırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya çok sayıda kulübün taraftar gruplarından da destek geldiğini aktaran Demirli, bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.


- "Bugün tek bir rengimiz var; o da siyah"


Herkesin İzmir için seferber olduğunu vurgulayan Demirli, şunları kaydetti:

"Bugün tek bir rengimiz var; o da siyah. Arkadaşlarımızla beraber insanların acılarını azaltmak için elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız ve vatandaşlarımız gıda, kıyafet, hijyen malzemesi yardımlarını buraya getiriyor. Biz onları tek tek ayırıp sonra poşetliyoruz. Ya buraya gelen ihtiyaç sahiplerine ya da diğer bölgelerde kurulan çadırlarda yaşayan depremzedelere kendi araçlarımızla götürüyoruz."

Taraftarlardan Atilla Bekar da tribünden arkadaşları olan Ali Çağın Kaygusuz'u depremde kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirtti.

Bekar, "Başlattığımız yardım kampanyasında amacımız, depremden zarar gören vatandaşların biraz da olsun yüzlerini güldürmek." diye konuştu.

Aytaç Fidan ise arkadaşlarının böyle önemli bir günde kampanya düzenlediklerini öğrenince giysi yardımında bulunduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Metiner, Burhan Kuzu'nun vefatı sonrası isyan etti
Gündem

Mehmet Metiner, Burhan Kuzu'nun vefatı sonrası isyan etti

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden AK Partili eski vekil Burhan Kuzu'nun ölümünü siyaset malzemesi yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Öz..
Erdoğan'ın reform sinyalinin ardından tek tek sıraladı!
Eğitim

Erdoğan'ın reform sinyalinin ardından tek tek sıraladı! "Bunlar uygulanırsa başarısız çocuk kalmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitimde reform sinyalini vermesinin ardından Eğitimci Yazar Adnan Kalkan, eğitim ilgili çarpıcı nokta..
Fransızca öğretmenini kim öldürdü? Bu gerçekler çok konuşulacak
Dünya

Fransızca öğretmenini kim öldürdü? Bu gerçekler çok konuşulacak

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslümanlara hücum etmesine neden olan saldırıya ilişkin dikkat çeken bilgiler yayınlandı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay