Deprem yardımlarında büyük skandal! Bu vicdansızlar mutlaka ifşa edilmeli

Deprem sebebiyle ekranlarda düzenlenen yardım kampanyalarında taahhüt edilen yardımların önemli bir kısmının yapılmadığını belirten Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Bu vicdansızlar mutlaka ifşa edilmeli" dedi.

Tezel, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için düzenlediği 'Bir Kira Bir Yuva Özel' programına pek çok siyasetçi ve vatandaş katkı sağlamıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer toplanan 237 milyon liranın 90 milyon lirasının çadır ve konteyner için, 109 milyon lirasının da, "Bir Kira Bir Yuva" için kullanıldığını, kalan 38 milyon liranın ise Umut Hareketi'ne aktarıldığını açıkladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak kampanyada taahhüt edilen yardım 330 milyon liraydı. Yani yardım için taahhüt edilen 92,5 milyon lira yatırılmadı!

Ekrandan milyonlarca insanın izlediği yardım kampanyaları aynı zamanda bağışta bulunanlar için büyük bir imaj çalışması oluyor.

Özelikle şirketler ve kurumlar taahhüt ettikleri yardımlarla büyük reklam yapmış oluyorlar.

Halkın gözünde yardım yapan markaların değeri artıyor. Markanın değerini artıran bu pozitif etkiyi büyük reklam kampanyaları bile yapsanız sağlayamazsınız.

Hem canlı yayında marka reklamı yapıp hem de taahhüt edilen yardımı yapmamak büyük skandal. Daha önce de bu tarz vakalar yaşandı.

Bedavadan reklam yapıp söz verdikleri para yardımlarını yapmayanlar oldu.

Bu vicdansızlar mutlaka ifşa edilmeli. Soyer, taahhüt ettikleri yardımları yapmayanları tek tek açıklamalı.

Bedavadan markalarının reklamını yapıp taahhüt ettikleri yardımları yapmayanlara ağır cezalar verilmeli!"