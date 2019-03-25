0553 313 94 23

Deprem tahmincisi Hoogerbeets tarih verdi!

Deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, Türkiye için korkutan uyarıyı yaptı. Hoogerbeets, 28, 29 ve 30 Mart tarihlerinde büyük bir depremin olabileceğini söyledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:11
Deprem tahmincisi Hoogerbeets tarih verdi!

Deprem tahmincisi olarak bilinen Frank Hoogerbeets yine Türkiye'yi korkutacak uyarılarda bulundu. Hoogerbeets youtube kanalında 23 Mart tarihinde yayınladığı yeni bir video ile 28, 29 ve 30 Mart tarihlerini işaret etti.

Son dönemde deprem öngörüleri doğru çıkan deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, geçtiğimiz hafta Akdeniz ve Ege kıyılarının da yer aldığı Avrasya deprem hattında sismik faaliyetlerin aktif olacağı konusunda uyarılarda bulunmuş ve o uyarısı Denizli'de gerçek olmuştu. Hoogerbeets youtube kanalında 23 Mart tarihinde yayınladığı yeni bir video ile 28, 29 ve 30 Mart tarihlerini işaret etti.

Hoogerbeets, internet sitesinde yer verdiği bilgi ve videolara göre 13 ila 17 Mart arasında yaşanacak olan çeşitli gezegen dizilimleri sebebiyle Dünya'nın yer kabuğu sismik olarak normalden çok daha faal olacaktı.Hoogerbeets, Rusya'nın Kamçatka ve Japonya'nın açıklarında yer alan bölgede yakın zamanda oldukça büyük depremin meydana gelebileceği ve Türkiye'nin özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarının da yer aldığı Avrasya deprem hattında sismik faaliyetlerin daha aktif olacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Türkiye tahmini doğru çıktı

Hoogerbeets'in Türkiye tahmini doğru çıktı ve 20 Mart'ta merkez üssü Denizli, Acıpayam olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.20 Mart'tan itibaren Denizi'de sismik faaliyetler dur durak bilmedi ve büyüklüğü 4.8 şiddetine varan binden fazla artçı deprem meydana geldi.

7 şiddetinde deprem olabilir

Frank Hoogerbeets, bu sefer youtube kanalında yayınladığı yine bir videoyla 28, 29 ve 30 Mart tarihlerine dikkat çekti. Videoda; Türkiye'nin durumu dikkatlice izlemesi gerektiği, 7 ve üzeri ya da 6 şiddetinde, özellikle Akdeniz Bölgesin'de depremler meydana gelebilir deniyor. Sadece tek bir olasılıktan da bahsetmediğini dile getiren Hoogerbeets, "Özellikle olası deprem bölgeleri için; iki ya da çoklu sismik vakalar da olabilir, gerçekten dikkatli olmanın ve durumu yakından takip etmenin zamanıdır." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:11
  1. Denizli
  2. Frank Hoogerbeets

YORUM YAZ

  • SerdarSerdar26 dk önce
    O ötecek kuşlardan biri de sensin Millet rumuzlu arkadaş.
  • ASAS36 dk önce
    TUTMAYACAK DA NE YAPACAK.İYONOSFER TABAKASINI YANSITICI olarak kullananamerikanın harp projesinin adamıdır.veriyorlar enerjiyi,tetikliyorlar sakat tabakaları harekete geçiriyorlar ..bunlar bir sahtekarı evliya yapıp müritler üretebilirler.yıllarca yaptılar zaten hala yapıyorlar.
  • MilletMillet47 dk önce
    Asill debren 31 Mart ta olacak millet millet ittifakına sahip çıkacak sandıklar batlayacak sesi saraydan duyulacak çiçekler açacak böcekler uçacak kuşlar ötecek
  • ahmetahmet1 sa önce
    28.03.1970 te gediz depremini yasayan biri olarak, o gunlerde bizim cocukca tencereleri yere ters koyarak deprem tahmin etme oyunumuzu bugunlerde prof.lar ve boyle magazin figurleri oynuyor! gunde 4200 depremin oldugu o gunlerde tutturdugumuz da oluyordu ama bu kadar sohret olamiyorduk. Yine tecrubeyle sabittir ki her yildonumunde, bir hafta once veya sonra "mutlaka" deprem olur Kutahya da... bunun yer kabugunun isinmaya/genlesmeye baslamasiyla ilgisi oldugunu dusunuyorum. Ayni sekilde sogumaya baslarken de depremler olabiliyor... marifeti varsa nokta atisi gun ve sehir soylesin 780.000 km kare de gunde kac kez deprem oluyor, bedavacilik, kolaycilik yok!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan Muş'ta konuşuyor... - CANLI
  1. Erdoğan Muş'ta konuşuyor... - CANLI
  2. Bismil’deki öğrencilerden yaşlılara..
  3. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin..
  4. Uyuşturucu şüphelileri serbest
  5. AK Parti’li Kayatürk’ün seçim çalışması
  6. Bir kişiyi bıçakla yaralayan gence..
  7. Spor Toto Türkiye Badminton..
  8. Kaymakam Eroğlu’ndan yaralı askerlere..
  9. Kağıthane’de spor salonunda yangın..
  10. Tarihi binada 38 yıl sonra ders zili..
  11. Antalya’da torbacı operasyonu: 16..
  12. Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı son..
  13. Milli Takım’da Emre Belözoğlu şoku
  14. Ankapark'ı ziyaret eden Melih Gökçek,..
  15. Kitap Fuarı için öğrencilere kumbara..
  16. Ekinci’den anket açıklaması
  17. Serbest piyasada altın fiyatları
  18. Gençler arasında bıçaklı kavga: 1 ağır..
  19. Deprem simülasyon tırı Kilis’te
  20. Bayrampaşa’da kıyafetler geri dönüşüm..
  21. Venezuela, S-300 füzesi denedi
  22. Milli Takım'da Emre Belözoğlu şoku!
  23. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin..
  24. İstanbul’dan Yüksekova’ya kitap desteği
  25. A Milli Takım’da kaptan Emre Belözoğlu..
  26. Üniversiteli gençler down sendromlu..
  27. ‘Robocon 2019’un şampiyonu: Bayrampaşa..
  28. 13 yıl sahte kimlikle yaşamıştı
  29. İzmitli avukat, nişanlısını görmeye..
  30. Altınordu Belediye personeline yangın..
İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’

Günün Karikatürü

24 Mart 2019
Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
Başkan Erdoğan: Hesap verecekler