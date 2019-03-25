Deprem tahmincisi Hoogerbeets tarih verdi!

Deprem tahmincisi olarak bilinen Frank Hoogerbeets yine Türkiye'yi korkutacak uyarılarda bulundu. Hoogerbeets youtube kanalında 23 Mart tarihinde yayınladığı yeni bir video ile 28, 29 ve 30 Mart tarihlerini işaret etti.

Son dönemde deprem öngörüleri doğru çıkan deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, geçtiğimiz hafta Akdeniz ve Ege kıyılarının da yer aldığı Avrasya deprem hattında sismik faaliyetlerin aktif olacağı konusunda uyarılarda bulunmuş ve o uyarısı Denizli'de gerçek olmuştu. Hoogerbeets youtube kanalında 23 Mart tarihinde yayınladığı yeni bir video ile 28, 29 ve 30 Mart tarihlerini işaret etti.

Hoogerbeets, internet sitesinde yer verdiği bilgi ve videolara göre 13 ila 17 Mart arasında yaşanacak olan çeşitli gezegen dizilimleri sebebiyle Dünya'nın yer kabuğu sismik olarak normalden çok daha faal olacaktı.Hoogerbeets, Rusya'nın Kamçatka ve Japonya'nın açıklarında yer alan bölgede yakın zamanda oldukça büyük depremin meydana gelebileceği ve Türkiye'nin özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarının da yer aldığı Avrasya deprem hattında sismik faaliyetlerin daha aktif olacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Türkiye tahmini doğru çıktı

Hoogerbeets'in Türkiye tahmini doğru çıktı ve 20 Mart'ta merkez üssü Denizli, Acıpayam olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.20 Mart'tan itibaren Denizi'de sismik faaliyetler dur durak bilmedi ve büyüklüğü 4.8 şiddetine varan binden fazla artçı deprem meydana geldi.

7 şiddetinde deprem olabilir

Frank Hoogerbeets, bu sefer youtube kanalında yayınladığı yine bir videoyla 28, 29 ve 30 Mart tarihlerine dikkat çekti. Videoda; Türkiye'nin durumu dikkatlice izlemesi gerektiği, 7 ve üzeri ya da 6 şiddetinde, özellikle Akdeniz Bölgesin'de depremler meydana gelebilir deniyor. Sadece tek bir olasılıktan da bahsetmediğini dile getiren Hoogerbeets, "Özellikle olası deprem bölgeleri için; iki ya da çoklu sismik vakalar da olabilir, gerçekten dikkatli olmanın ve durumu yakından takip etmenin zamanıdır." dedi.