1939 yılında meydana gelen Erzincan depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin. 1944 Bolu depreminde 3 bin 959 kişi öldü, bin 182 kişi yaralandı. 1983 Erzurum depreminde ölenlerin sayısı bin 155 kişi oldu. 1999 Gölcük depreminde ise 17 bin 840 kişi öldü, 43 bin 935 kişi yaralandı. Deprem artık Türkiye'nin kaçınılmaz bir gerçeği olduğundan hem devlet hem de vatandaş üzerine düşen görevi yerine getirmeli ki depremlerden en az zararla çıkılsın. AFAD Derpem Dairesi Başkanlığı Türkiye'nin deprem bölgeleri haritasını yeniledi. Yeni haritada 6 ilin ise deprem riski arttı. Peki deprem riski en yüksek iller hangileri Son dakika deprem haberleri...

AFAD Derpem Dairesi Başkanlığı tarafından 1996 yılında kullanıma sunulan Türkiye'nin deprem bölgeleri haritası yenilenerek,1 Ocak 2019'da yürürlüğe girdi. Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ile yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak hazırlandı.

En riskli iller hangileri?

Güncellenen harita ile Türkiye'nin en tehlikeli görülen deprem alanı oranı yüzde 42'den yüzde 17'ye indi. Yeni deprem haritasında aralarında Adana; Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muğla, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Van'ın da bulunduğu 46 ilin deprem riski azaldı. Yeni haritada 6 ilin ise deprem riski arttı. Bu iller; Tekirdağ, Aksaray, Karaman, Rize, Erzurum ve Trabzon. Ayrıca eski haritada binaların yüzde 44'ü tehlikeli gruptayken yeni haritada bu oran yüzde 26'ya düştü.

Türkiye'de yaşanan son depremler

Son depremler haberimizde. Ülkemizde Marmara, Ege, Güney ve Doğu Anadolu bölgelerinde depremler meydana geliyor. Giderek artan depremler vatandaşları tedirgin ediyor. 17 Ağustos 1999 depremini üzerinden yıllar geçmesine rağmen depremin izleri hala sürüyor. Binlerce insanın hayatını kaybettiği ve binlerce insanın yaralandığı o 1999 depremi sonrası yetkililerden büyük bir depremin beklendiği açıklamalarıyla vatandaşların tedirginliği giderek arttı.

1939 Erzincan Depremi

Anadolu topraklarında yaşanan depremler arasında, 1939’daki Erzincan felaketinin özel bir yeri vardır. O yıl, 26 Aralık’ı 27 Aralık’a bağlayan gece yerle bir olan Erzincan’da, ölü sayısı 33 bine ulaştı. Richter ölçeğine göre 8 şiddetindeki deprem, gece saat 2:00’de, Erzincan’ı 52 saniye boyunca salladı. '20. yüzyılın depremleri' sıralamasında 15. olan 1939 depremi, halk arasında 'Büyük Erzincan Depremi' olarak anıldı.

1944 Bolu Gerede Depremi

1 Şubat 1944’te Bolu ve çevresinde, Richter ölçeğine göre 7,4 şiddetinde olan deprem sonucunda toplam 3 bin 959 kişi öldü, bin 182 kişi yaralandı ve 9 bin 422 bina yıkıldı.

Depremde Bolu’da en ağır yıkıma uğrayan yer, kentin ova bölgesinin güney kesimi oldu. Deprem sırasında, kentin dört kilometre güneyinde, Ilıca yolu üzerinde yolu kesen bir çatlak oluştu. Tepenin kuzeyinde uzanan ova bölgesi ile kentin yamaç ve tepe bölgeleri depremden daha az zarar gördü.

1983 Erzurum Depremi

1983 Erzurum Depremi, 30 Ekim 1983 tarihinde, Erzurum ve çevresinde büyük hasara ve önemli ölçüde can kaybına neden oldu. Büyüklüğü 6,9 olan bu depremde bin 155 kişi ölmüş, 537 kişi yaralanmış, 3 bin 241 konut ağır, 3 bin konut orta ve 4 bin konut hafif hasar görmüş, 30 bini aşkın hayvan telef olmuştu.

1999 Gölcük Depremi - İzmit

Gölcük Depremi, İzmit Depremi ya da Marmara Depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02'de gerçekleşti. Kocaeli Gölcük merkezli ve 7,5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden oldu. 17 Ağustos Depremi, tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmi raporlara göre, 17 bin 840 kişi öldü, 43 bin 935 kişi yaralandı. 505 kişi sakat kaldı. 285 bin 211 konut, 42 bin 902 işyeri hasar gördü.

2011 Van depremi

Türkiye’de bugüne kadar yaşanan ve çok sayıda kişinin hayatına mal olan büyük depremlerden biri de 23 Ekim tarihinde Van’da yaşandı. Merkez üssü Erciş ilçesi olan ve 7,2 büyüklüğünde olan depremde 604 kişi yaşamını yitirdi, 222 kişi ise enkazdan sağ kurtarıldı. Bu büyük depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, bu kez 9 Kasım’da Edremit merkezli ve 5,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu depremde de 32 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde Yukarıköy'de çok sayıda ev yıkıldı. 5 köyde hasara neden olan depremde 4 kişi yaralandı. Midilli'nin 61 km kuzeybatısında, Edremit Körfez'inde, bu sabah yaşanan 5,3 büyüklüğündeki deprem ve 6 dakika sonra onu izleyen 2,2 büyüklüğündeki ikinci deprem komşu adayı sarstı ve halk arasında endişe yarattı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya Manavgat İlçesi'nin 56.3 kilometre açığında saat 13.34'te kaydedilen deprem, 51.5 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem can veya mal kaybına neden olmadı

Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da Sivrice merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, sabah saat 05.35 sıralarında Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tatvan'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathenesinden alınan bilgilere göre, 18:27'de meydana gelen depremin büyükülğü 3.5 olarak ölçüldü. Tatvan ilçe merkezinden de hissedilen depremde can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi. Öte yandan, meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.