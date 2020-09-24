Deprem nerede oldu? Son deprem nerede oldu?
İstanbul’da deprem mi oldu? Son depremler Kandilli Resathanesi. 16:39 sularında İstanbul’da deprem meydana geldi.
Marmara Denizi'nde deprem oldu. AFAD tarafından depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğu ifade edildi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) İstanbul'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçtiğimiz haftalarda Malatya Pötürge'de son deprem meydana gelmişti.
İstanbul Valiliği'nden depreme ilişkin açıklama geldi. İstanbul Valiliği depreme ilişkin şu açıklamayı yaptı: