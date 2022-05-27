Deprem mi oldu? Son deprem nerede oldu? İzmir’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Son depremler listesi: Son deprem nerede oldu? Türkiye deprem kuşağında yer aldığında neredeyse her gün küçük büyük depremler olmakta. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmekte. Vatandaşlar en son deprem nerede oldu? Bugün deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? sorularını sormakta. İşte 27 Mayıs 2022 AFAD son depremler listesi!