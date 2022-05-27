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Aktüel Deprem mi oldu? Son deprem nerede oldu? İzmir’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?
Aktüel

Deprem mi oldu? Son deprem nerede oldu? İzmir’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Son depremler listesi: Son deprem nerede oldu? Türkiye deprem kuşağında yer aldığında neredeyse her gün küçük büyük depremler olmakta. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmekte. Vatandaşlar en son deprem nerede oldu? Bugün deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? sorularını sormakta. İşte 27 Mayıs 2022 AFAD son depremler listesi!

Yeniakit Publisher
2022-05-27 15:01:00 - 2022-05-27 15:02:13
Deprem mi oldu? Son deprem nerede oldu? İzmir’de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Son dakika! AFAD, İzmir'in Karaburun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği 22,09 kilometre olarak açıklanırken, ilçe sakinlerinin depremi anlaşılır bir biçimde hissettikleri öğrenildi. Bunun hemen ardından İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu 27 Mayıs 2022? soru başlıkları araştırılmaya başlandı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 14.28 sıralarında deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri kendi sitelerinde listelemekteler.

AFAD son depremler listesi için tıklayın

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayın

 

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