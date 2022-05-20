Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? Deprem büyüklüğü ne kadar?
Son depremler: AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamasına göre, Tunceli'de deprem meydana geldi. Sallandıklarını hisseden Tuncelililer deprem, kaç şiddetinde oldu? Tunceli'deki depremin merkez üssü neresi? sorularını sormaya başladı.
AFAD, Tunceli'nin Hozat ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem mi oldu sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından Son Depremler listesi yayımlandı. Buna göre 20 Mayıs'ta Ege Denizi'nde art arda sarsıntılar meydana geldi. Sarsıntıların konumu Midilli Adası Güneyi olarak açıklandı. Saat 07:21'de 2.4 büyüklüğünde, saat 07:05'te 2.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.