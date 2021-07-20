Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu kaç şiddetinde?
Deprem nerede oldu? Ege peş peşe sallandı. Vatandaşlar bu sebeple depremin nerede yaşandığını kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, deprem ne zaman nerede oldu?
Türkiye bir deprem ülkesi. Bu gerçek neredeyse her gün farklı bölgelerde kendini hissettiriyor. Ege’de yaşanan sarsıntıların ardından pek çok kişi ‘Deprem mi oldu?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu kaç şiddetinde?
Son 24 saatte şiddetli bir sarsıntı yaşanmadı. Oniki Adalar, Muğla, Kuşadası Körfezi'nde küçük şiddetli depremler yaşandı. İşte, güncel deprem listesi: