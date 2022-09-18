Deprem mi oldu? Deprem ne zaman nerede oldu?
Tayvan’da deprem mi oldu? Tayvan'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Pek çok kişi depremin şiddetini ve olayda ölen ya da yaralanan bulunup bulunmadığını merak ediyor.
Tayvan'da 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmaları Kurumu, Tayvan'ın güneyinde 7.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Yetkililer depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.
Nüfusun az olduğu bölgede meydana gelen depremin şiddetiyle ilgili olarak Ada yetkilileri 6.8 rakamını duyurdu. Şimdiye kadar depremle ilgili ölen ya da yaralanan bilgisi paylaşılmadı.