  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Deprem mi oldu? Deprem ne zaman nerede oldu?
Dünya

Deprem mi oldu? Deprem ne zaman nerede oldu?

Tayvan’da deprem mi oldu? Tayvan'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Pek çok kişi depremin şiddetini ve olayda ölen ya da yaralanan bulunup bulunmadığını merak ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 10:49:00 -
Deprem mi oldu? Deprem ne zaman nerede oldu?

Tayvan'da 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmaları Kurumu, Tayvan'ın güneyinde 7.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Yetkililer depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.

Nüfusun az olduğu bölgede meydana gelen depremin şiddetiyle ilgili olarak Ada yetkilileri 6.8 rakamını duyurdu. Şimdiye kadar depremle ilgili ölen ya da yaralanan bilgisi paylaşılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23