  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Deprem mi oldu bugün? AFAD, Kandilli son depremler!
Aktüel

Deprem mi oldu bugün? AFAD, Kandilli son depremler!

Deprem mi oldu? sorusu vatandaşlar tarafından internette aranan konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yaşanan depremlerin saati ve şiddeti anlık olarak takip edilebiliyor. Peki deprem nerede oldu? Deprem büyüklüğü kaç? Deprem merkez üssü nresi? İşte son deprem haberleri…

Yeniakit Publisher
2022-03-02 08:10:00 - 2022-03-02 08:11:22
Deprem mi oldu bugün? AFAD, Kandilli son depremler!

AFAD tarafından gelen bilgiler üzerine Antalya Kemer ilçesinde deprem meydana geldi. 19:43'te 4.6 büyüklüğünde yaşanan deprem sarsıntıları oldukça hissedilirken bölgede herhangi bir olumsuz ihbar alınmaması endişeleri azalttı. Antalya 4.6 büyüklüğünde deprem. 

Depremin büyüklüğü ne kadar?

Büyüklük 

4.6

Yer

Antalya - Kemer 

Tarih - saat 

01.03.2022 19:43:35 TSİ

Enlem 

36.6326 N

Boylam 

30.4958 E

Derinlik

4.60 km 

 Son depreemler için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay