Deprem mi oldu bugün? AFAD, Kandilli son depremler!
Deprem mi oldu? sorusu vatandaşlar tarafından internette aranan konular arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yaşanan depremlerin saati ve şiddeti anlık olarak takip edilebiliyor. Peki deprem nerede oldu? Deprem büyüklüğü kaç? Deprem merkez üssü nresi? İşte son deprem haberleri…
AFAD tarafından gelen bilgiler üzerine Antalya Kemer ilçesinde deprem meydana geldi. 19:43'te 4.6 büyüklüğünde yaşanan deprem sarsıntıları oldukça hissedilirken bölgede herhangi bir olumsuz ihbar alınmaması endişeleri azalttı. Antalya 4.6 büyüklüğünde deprem.
Depremin büyüklüğü ne kadar?
Büyüklük
4.6
Yer
Antalya - Kemer
Tarih - saat
01.03.2022 19:43:35 TSİ
Enlem
36.6326 N
Boylam
30.4958 E
Derinlik
4.60 km
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