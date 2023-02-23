Deprem izolatörlü konutlar Başakşehir Belediyesi garantörlüğünde yapıldı

Erdoğan Gül

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Asrın felaketi, güvenli yapı stokunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi ve ilçe genelinde yürütülen kentsel yenileme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“İki yılda hedef yüzde 8”

Sözlerine asrin felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Başkan Kartoğlu, “Rabbim, ülkemize, milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın inşallah. Her zorluk karşısında olduğu gibi, bugün de milletçe el ele verdik ve yaralarımızı sarıyoruz. Bu afetin gözler önüne serdiği bir diğer konu da elbette yapı güvenliği oldu. 2009 yılında riskli bina stoku oranımız yüzde elliydi. Kentsel yenileme çalışmalarımızla, ilçemizdeki riskli oranını yüzde 13’e düşürdük. Devam eden ve planlanan projelerle riskli bina stoku oranımızı, iki yıl içinde yüzde 8’e düşürmeyi hedefliyoruz.” dedi.

“Başakşehir Belediyesi garantörlüğünde yapıldı”

Güvenli yapı stokunun önemine vurgu yapan Başkan Kartoğlu, “Özellikle deprem bölgesinde yapılan incelemeler, deprem izolatörlü yapılarda hasar olmadığını ortaya koydu. Ülkemizde deprem izolatörlerinin kullanıldığı ilk konut projesi Başakşehir Belediyesi garantörlüğünde Mavera Comfort oldu. Japon Sismik İzolasyon Derneği Başkanı Profesör Akira Wada başkanlığında bir heyet ve İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Sütcü ile birlikte yaptığımız istişareler sonucunda hayata geçirildi. 20 Haziran 2020 tarihindeki hafriyat çalışmalarıyla başladı.706 konut ve 127 ticari ünitenin yer aldığı projedeki çalışmalar, büyük bir titizlikle yürütüldü ve artık son aşamaya gelindi. Nisan ayında sakinlerine anahtarları teslim edilecek.” diye konuştu.

“Japonların dikkatini çekti”

Deprem izolatörlerinin yapı güvenliğinde bir üst aşama olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, “İzolatörler deprem esnasında ve sonrasında binanın tüm fonksiyonlarının çalışmasına imkân sağlıyor. Japonya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile Japonya’nın önde gelen inşaat firmaları da inşaat alanında incelemelerde bulundu. İzolatörlü konutlara ilişkin kanunda böyle bir boşluk vardı. Geçen yılın sonunda önemli bir değişiklik yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu boşluğu giderdi. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.