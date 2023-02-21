Deprem hakkında doğru bilinen yanlışlar! Yaşanan deprem fırtınasıyla bakın nasıl farkındalık yapacağız!

Kulaktan dolma bilgiler, yaşamı tehdit eden büyük risklere neden olurken aynı zamanda gereksiz korkunun da sebebi olabiliyor. Bu nedenle doğru bilinen yanlışları ortadan kaldırmak, birçok insanın hayatını felaketler esnasında ne yapacaklarına dair doğru bilgilerle adımlarını sağlam atmalarını sağlıyor. 10 ilde gerçekleşen deprem felaketi sonrası sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyon içerikli haberlere yönelik doğru bilinen yanlışlar... İşte dikkat edilmesi gereken o yanlış bilgiler…

Deprem hakkında doğru bilinen yanlışlar! Hayatınızı tehdit eden cümlelerden uzak durun

HAYVANLAR, ÖZELLİKLE KÖPEKLER DEPREMİ ÖNCEDEN HİSSEDEBİLİR

Bir köpeğin alışılmadık bir şekilde davranıp davranmadığını belirlemek imkansızdır, çünkü yaklaşan bir deprem veya sokağın karşısında bir kedi kokusu da almış olabilir. Hayvan davranışlarındaki değişiklikler bazen depremlerden önce gözlemlenmiştir, ancak bu davranışlar tutarlı değildir. Üstelik bazı durumlarda depremden önce algılanabilir bir davranış değişikliği ile karşılaşılmayabilir.

DEPREMLER HAVA DURUMUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLE KENDİNİ BELLİ EDEBİLİR

Depremlerin sıcak ve kuru havalarda meydana geldiğine dair yaygın bir yanılgı, eski Yunanlılara kadar uzanır. Depremler yerin kilometrelerce altında gerçekleşir ve herhangi bir zamanda, herhangi bir havada meydana gelebilir.

BÜYÜK DEPREMLER GECE UYKU ESNASINDA MEYDANA GELİR

sabah'ta yer alan haberde: Tıpkı depremlerin hava durumunu umursamadığı gibi zamanı da söyleyemezler. 1940'da gerçekleşen 6,9'luk Imperial Valley depremi 21:36'da, 6,9'luk 1989 Loma Prieta depremi 17:02'deydi. Üstelik Kahramanmaraş Elbistan'da gerçekleşen ilk depremden 9 saat sonra gerçekleşen 7,6'lık deprem ise; 13:24'teydi. Bu nedenle zaman dilimi ve havanın etkilediği düşünülmesi, depremlere karşı en ufak değişiklikte büyük stres ve travmaları tetikleyebilir. Toplum ruh sağlığı için bir tehdit olan bu bakış açısının dışında fay hatlarında güvenli yaşam alanları oluşturmak, daha doğru bir adımdır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

DEPREMİN EN GÜVENLİ YERİ; KAPI EŞİĞİDİR

Bu bilgiinin doğru olduğunun düşünülebileceği tek yer; kerpiç bir evdir. Fakat günümüzde yoğun olarak modern yapılarda yaşıyor olmamız, bu bilgiyi tamamen gerçek dışı hale getiriyor. Modern yapılarda kapılar, binanın geri kalanından daha güçlü bir alan değil. Hatta kapının sarsıntılarda daha fazla hareket etmesi sebebiyle zarar görme olasılığınız daha yüksektir. Bu nedenle olası bir deprem esnasında kendinizi korumak için "yaşam üçgeni" oluşturmak önem taşıyor.

SIK SIK OLAN KÜÇÜK DEPREMLER BÜYÜK DEPREMLERİ ENGELLER

Depremler, "rastgeleye benzeyen" olgular olarak karşımıza çıkıyor. Bunun anlamı; depremlerin istatistiki olarak "yaşanma sıklığı" takip edilebilse de kendi içinde ortaya çıktığı anlar rastgele bir şekilde gerçekleşir. Bu nedenle depremler, belirli bir örüntüden uzaktır. Sık sık olabilir veya daha seyrek bir şekilde ortaya çıkabilir. Fakat tüm dünyada yaşanan depremlerin, öncesinde artış veya azalış göstermesi, bir haberci niteliği taşımadığı gibi, olası büyük bir depremi engellemesi de söz konusu değildir.

MODERN DÖNEMDE DEPREMLER DAHA SIK MEYDANA GELİYOR

Araştırmalar, büyüklüğü 7.0 veya daha büyük olan depremlerin yüzyıl boyunca oldukça sabit kaldığını ve son yıllarda fiilen azaldığını gösteriyor. Bununla birlikte, daha önceki yıllarda tespit edilemeyen birçok küçük depremin yerini tespit edebilen daha fazla sayıda sismolojik merkez ve araç olduğundan, sanki daha fazlası varmış gibi görünebilir.

DEPREME ARABADA YAKALANIRSANIZ, ARABADAN SAKIN ÇIKMAYIN

Deprem anında arabada kalmak güvenli değildir. Özellikle binalardan düşen parçalar arabanın içinde sıkışmanıza neden olabilir. Deprem olduğunu hissettiğinizde arabanızı yolu kapatmayacak şekilde sağa çekip, kontağı kapatarak arabadan çıkmalısınız. Arabanın yanında uygulayacağınız çök-kapan-tutun tekniği ile başınızı ve boynunuzu korumak kendinizi güvende tutmanın en etkili yoludur.

DEPREM ANINDA BİNANIN DIŞ KISMINA YAKIN OLMAK DAHA GÜVENLİ

Tam aksine, apartmanların dış cepheleri, deprem anında en tehlikeli noktalardan biridir. Özellikle dış kısımda bulunan malzemelerin düşmesi, olası bir yıkım gibi sonuçlar, enkaz altında kalmaya neden olabilir.

DEPREM ANINDA DIŞARI ÇIKMAK DAHA GÜVENLİDİR

Deprem anında hızla dışarıya çıkmak, olası büyük tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Deprem esnasında balkon, merdiven ve asansörler enkaz altında yaşam şansını düşüren en riskli bölgeler arasında yer alıyor. Deprem anında yapabileceğiniz en doğru hareket, korunabilmek için sağlam bir eşyanın yanında yaşam üçgeni oluşturmaktır.