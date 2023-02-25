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Aktüel Deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Aktüel

Deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hatay'da yaşanan ilk depremin dehşetini gözler önüne seren yeni görüntüleri otaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde deprem anında gökyüzü bir anda aydınlanıyor ve büyük panik yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 23:32:00 - 2023-02-25 23:32:19

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'ın da içerisinde bulunduğu 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Hatay'da depreme ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Gökyüzü bir anda aydınlandı

Güvenlik kamera görüntüleri dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Bir akaryakıt istasyonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde sarsıntının ardından gökyüzü bir anda aydınlanıyor. İstasyon çalışanları deprem sırasında büyük panik yaşıyor.

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