Deprem en son depremler AFAD Kandilli Rasathanesi
Deprem haberler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye deprem kuşağında yer aldığı için neredeyse her gün irili ufaklı depremlerin yaşanması söz konusu. Son depremlerin nereden olduğu araştırılırken, meydana gelen son depremi AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verilerini açıkladı. İşte son deprem nerede oldu sorunun cevabı.
Kandilli Rasathanesi, AFAD son dakika haberine göre, Ege Denizi açıklarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yaptığı açıklamasına göre, deprem saat 07.11'de meydana geldi. Son depremin Ege açıklarında 5 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. Bu depremin ardından aynı bölgede gece saatlerinden bu depremin olduğu saate kadar 4,8 4,2 3,8 ve ikisi 3,7 olmak üzere 5 farklı deprem meydana geldi.
AFAF son depremler listesi
Kandilli son depremler
Deprem anında ne yapmalıyız?