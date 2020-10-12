  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Deprem en son depremler AFAD Kandilli Rasathanesi
Gündem

Deprem en son depremler AFAD Kandilli Rasathanesi

Deprem haberler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye deprem kuşağında yer aldığı için neredeyse her gün irili ufaklı depremlerin yaşanması söz konusu. Son depremlerin nereden olduğu araştırılırken, meydana gelen son depremi AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verilerini açıkladı. İşte son deprem nerede oldu sorunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 08:41:00 -
Deprem en son depremler AFAD Kandilli Rasathanesi

Kandilli Rasathanesi, AFAD son dakika haberine göre, Ege Denizi açıklarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yaptığı açıklamasına göre, deprem saat 07.11'de meydana geldi. Son depremin Ege açıklarında 5 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. Bu depremin ardından aynı bölgede gece saatlerinden bu depremin olduğu saate kadar  4,8 4,2 3,8 ve ikisi 3,7 olmak üzere 5 farklı deprem meydana geldi.

AFAF son depremler listesi

Kandilli son depremler

Deprem anında ne yapmalıyız?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan ateşkesi bozdu! Türkiye'den flaş hamle
Gündem

Ermenistan ateşkesi bozdu! Türkiye'den flaş hamle

İşgalci Ermenistan'ın ateşkesi bozmasının ardından Türkiye'den flaş bir hamle geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus yetkililer ile b..
Algı operasyonu elinde patlamıştı... Fırıldak KK'nın bu görüntüsü gündem oldu
Gündem

Algı operasyonu elinde patlamıştı... Fırıldak KK'nın bu görüntüsü gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar emirinin önünde eğildiğini iddia eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP eski eş genel başkanı Selahattin ..
İngiltere'de bir ilkti! Kararını duyurdu
Dünya

İngiltere'de bir ilkti! Kararını duyurdu

İngiltere'nin ilk başörtülü Belediye Başkanı Rakhia İsmail, siyah bir kadın olarak devamlı ırkçılığa maruz kaldığı" gerekçesiyle üyesi olduğ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay