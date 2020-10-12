Deprem en son depremler AFAD Kandilli Rasathanesi

Kandilli Rasathanesi, AFAD son dakika haberine göre, Ege Denizi açıklarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yaptığı açıklamasına göre, deprem saat 07.11'de meydana geldi. Son depremin Ege açıklarında 5 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. Bu depremin ardından aynı bölgede gece saatlerinden bu depremin olduğu saate kadar 4,8 4,2 3,8 ve ikisi 3,7 olmak üzere 5 farklı deprem meydana geldi.

AFAF son depremler listesi

Kandilli son depremler

Deprem anında ne yapmalıyız?