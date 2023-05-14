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Gündem Deprem bölgesinden ilk sonuçlar geldi! Birinci aday: 55, ikinci aday: 0
Gündem

Deprem bölgesinden ilk sonuçlar geldi! Birinci aday: 55, ikinci aday: 0

Yeniakit Publisher
2023-05-14 18:08:00 -
Deprem bölgesinden ilk sonuçlar geldi! Birinci aday: 55, ikinci aday: 0

Sandıklar 17.00'de kapandı, oy sayımı başladı. Deprem bölgesi Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da seçim sonuçları merak ediliyor. Depremin en çok etkilediği ilçelerden olan Nurdağı ve Kahta'dan ilk sonuçlar geldi.

Sandıklar 17.00'de kapandı, oy sayımı başladı. Deprem bölgesi Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da seçim sonuçları merak ediliyor.

NURDAĞI'NDAN İLK SONUÇ

Alınan ilk sonuçlara göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Yaylacık mahallesinde sonuçlar şöyle: 

CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Birinci aday: 55

İkinci aday: 0

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

Birinci parti: 50

İkinci parti: 4
Üçüncü parti: 1

ADIYAMAN-KAHTA

Birinci aday: Yüzde 69

İkinci aday: Yüzde 28

Üçüncü aday: Yüzde 3

 

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