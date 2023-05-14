Deprem bölgesinden ilk sonuçlar geldi! Birinci aday: 55, ikinci aday: 0
Sandıklar 17.00'de kapandı, oy sayımı başladı. Deprem bölgesi Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da seçim sonuçları merak ediliyor. Depremin en çok etkilediği ilçelerden olan Nurdağı ve Kahta'dan ilk sonuçlar geldi.
Sandıklar 17.00'de kapandı, oy sayımı başladı. Deprem bölgesi Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da seçim sonuçları merak ediliyor.
NURDAĞI'NDAN İLK SONUÇ
Alınan ilk sonuçlara göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Yaylacık mahallesinde sonuçlar şöyle:
CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Birinci aday: 55
İkinci aday: 0
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ
Birinci parti: 50
İkinci parti: 4
Üçüncü parti: 1
ADIYAMAN-KAHTA
Birinci aday: Yüzde 69
İkinci aday: Yüzde 28
Üçüncü aday: Yüzde 3