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Medya Deprem bölgesinde "yabancı ajan" iddiası! Söyledikleri şeyler şok etti
Medya

Deprem bölgesinde "yabancı ajan" iddiası! Söyledikleri şeyler şok etti

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, depremi fırsat bilen "yabancı ajanlar"a karşı çok dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 14:15:00 -
Deprem bölgesinde "yabancı ajan" iddiası! Söyledikleri şeyler şok etti

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, depremi fırsat bilen "yabancı ajanlar"a karşı çok dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. "Yardımsever maskeli psikolojik harp elemanları kaos için faaliyete başladılar" ifadelerini kullanan Özçelik, özetle şunları kaydetti:

"(...) Depremin şoku çok büyük oldu.

Yardım için gelenler tam kontrol edilemedi.

İsrail ekibinin fotoğrafları dikkatimi çekti.

Bazılarının yüzü buzlanmış.

Yardımsever maskeli psikolojik harp elemanları.

Kaos için faaliyete başladılar.

(...) Güvenlik elden bırakılmamalı…"

 

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