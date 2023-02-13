Deprem bölgesinde "yabancı ajan" iddiası! Söyledikleri şeyler şok etti
Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, depremi fırsat bilen "yabancı ajanlar"a karşı çok dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, depremi fırsat bilen "yabancı ajanlar"a karşı çok dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. "Yardımsever maskeli psikolojik harp elemanları kaos için faaliyete başladılar" ifadelerini kullanan Özçelik, özetle şunları kaydetti:
"(...) Depremin şoku çok büyük oldu.
Yardım için gelenler tam kontrol edilemedi.
İsrail ekibinin fotoğrafları dikkatimi çekti.
Bazılarının yüzü buzlanmış.
Yardımsever maskeli psikolojik harp elemanları.
Kaos için faaliyete başladılar.
(...) Güvenlik elden bırakılmamalı…"