Depoları doldurun, akaryakıta dev zam geliyor! Araç sahipleri dikkat

Akaryakıt sektöründeki kaynaklar, dev bir zammın daha yapılacağı bilgisini verdi.

Yükselen Brent petrol fiyatları ve dolar kurundaki yükseliş ile akaryakıta art arda zam gelerek astronomik rakamlara çıkmasına neden oluyor.

Motorine son bir hafta da gelen 3 zammın ardından sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine bir zam daha geliyor.

Öyle ki güncel olarak 27 lira bandından satılan motorine 1 lira 39 kuruş zam yapılacak böylece motorinin fiyatı 28 lirayı aşarak 29 lira seviyesine dayanacak.