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Dennis Man, Fenerbahçe'de oynamak istediğini açıkladı

Romanya takımlarından Steaua Bükreş'te forma giyen Dennis Man, Fenerbahçe'de oynamak istediğini söyledi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:18
Dennis Man, Fenerbahçe'de oynamak istediğini açıkladı

Fenerbahçe'nin radarında yer alan Steaua Bükreş'li kanat oyuncusu Dennis Man, sarı-lacivertli kulübe transfer olmak istediğini söyledi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; raket gibi sol ayağıyla dikkat çeken ve sağ açıkta görev yapan Man, Premier Lig devi Manchester United'ın kapısından dönmüştü.

Steaua Başkanı Gigi Becali'nin "3 milyon euroya olmaz 30'a bırakırım" dediği 20 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe gibi bir hedefe ihtiyacım var." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 15:18
  1. Manchester United
  2. Fenerbahçe
  3. Dennis Man
  4. Gigi Becali
  5. Steaua Bükreş

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