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"Denktaş'ı rahmetle yad ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş'ı vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 07:01
"Denktaş'ı rahmetle yad ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş'ı vefatının 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı. -

Erdoğan'dan, "Lefter Küçükandonyadis"i anma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rum asıllı Türk futbolcu ve teknik direktör Lefter Küçükandonyadis'i vefat yıl dönümü nedeniyle saygıyla andığını belirtti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordinaryüs" lakabıyla da tanınan futbolcu Küçükandonyadis'in vefatının 7. yılı nedeniyle tweet attı.

"Türk futbolunun unutulmaz ismi, Milli Takım ve @Fenerbahce'nin büyük efsanesi 'Ordinaryus' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 7. yıl dönümünde saygıyla anıyorum."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 07:28
  1. (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Anadolu Ajansı

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