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Denizlispor'dan zirve yolunda önemli galibiyet! 2-1

1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, konuk ettiği Denizlispor'a 2-1 yenildi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:38
Denizlispor'dan zirve yolunda önemli galibiyet! 2-1

1. Lig'in 12. haftasında Boluspor sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Denizlispor, deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etti.

Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Recep Niyaz ve 69. dakikada Burak Çalık kaydetti. Boluspor'un tek golünü 35. dakikada kendi kalesine Ismail Aissati attı. Boluspor'da 31. dakikada İshak Çakmak kırmızı kart gördü.

Denizlispor ligde galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Bu galibiyetin ardından Denizlispor ligde puanını 25'e çıkarırken, Boluspor 26 puanda kaldı.

Boluspor bir sonraki hafta deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak. Denizlispor ise sahasında Giresunspor'u konuk edecek.

Boluspor: 1 - Denizlispor: 2

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Serkan Tokat, Önder Yılmaz, Ömer Tevfik Özkoç

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ufuk Budak, Diarra, Ümit Kurt, Uğur Akdemir, İshak Çakmak, Akabueze, Umut Gündoğan (Dk. 80 Bilal Sebaihi), Melih Okutan (Dk. 64 Burak Asan), Guido Koçer (Dk. 85 Mustafa Durak), Özgür Can Özcan

Denizlispor: Stackhowiak, Taha Can Velioğlu, Abdülkerim Bardakcı, Alperen Babacan, Kerem Can Akyüz, Mbamba, Deniz Vural (Dk. 46 Ziya Alkurt), Aissati (Dk. 85 Burak Altıparmak), Recep Niyaz, Burak Çalık (Dk. 89 Gökhan Süzen), Mehmet Akyüz

Goller: Dk. 35 İsmail Aissati (kendi kalesine) (Boluspor), Dk. 60 Recep Niyaz, Dk. 69 Burak Çalık (Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 30 İshak Çakmak (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Uğur Akdemir, Dk. 64 Umut Gündoğan, Dk. 78 Gökhan Değirmenci, Dk. 90 Özgür Can Özcan (Boluspor), Dk. 45 Mehmet Akyüz, Dk. 82 Ziya Alkurt  (Denizlispor)

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 16:38
  1. Tokat
  2. Giresun
  3. Gaziantep
  4. Denizli
  5. Bolu
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  7. BİRİNCİ LİG

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