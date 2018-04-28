Denizlispor'dan ligde kalma yolunda kritik 3 puan

1. Lig'in 33. haftasında Denizlispor, taraftarı önünde Gaziantepspor ile karşı karşıya geldi. Alt sıraları çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Denizlispor, haftalar önce düşmesi kesinleşmiş Gaziantepspor'u 5-0 mağlup etti.

Yeşil-siyahlı ekip gelecek hafta 1 puan alması halinde ligde kalmayı garantileyecek.

Denizlispor'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan, 55. dakikada ve 60. dakikada Mehmet Akyüz, 34. dakikada İsmail Haktan Odabaşı, 35. dakikada Ziya Alkurt kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Denizlispor ligde puanını 38'e çıkarmayı başarırken, Gaziantepspor ise 1 puanda kaldı.

Denizlispor, gelecek hafta deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantepspor ise son maçında sahasında Giresunspor'u konuk edecek.