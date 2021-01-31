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Spor Denizlispor'daki ilk maçı öncesi Hakan Kutlu'ya acı haber
Spor

Denizlispor'daki ilk maçı öncesi Hakan Kutlu'ya acı haber

Süper Lig takımlarından Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Hakan Kutlu'nun babası hayatını kaybetti. Göztepe ile oynanacak mücadele öncesi kötü haberi alan Kutlu, maçın ardından cenaze töreni için Ankara'ya gidecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 16:28:00 -
Denizlispor'daki ilk maçı öncesi Hakan Kutlu'ya acı haber

Geçtiğimiz gün Yalçın Koşukavak'ın istifasının ardından yeşil siyahlı ekip, Hakan Kutlu ile anlaştı.

Denizlispor ile ilk maçına çıkacak olan Hakan Kutlu, maça saatler kala kötü haberi aldı. Denizlispor tarafından yapılan yazılı açıklamada "Teknik direktörümüz Hakan Kutlu'nun değerli babası Necip Kutlu'nun (86) vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma rahmet Hakan Kutlu hocamıza ve değerli ailesine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Cenazeye maçtan sonra gidecek

Yeşil siyahlı ekip ile ilk karşılaşmasına çıkacak olan Hakan Kutlu'nun maçın ardından cenaze töreni için Ankara'ya gidileceği öğrenildi.

Yine yeşil siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Ankara Gölbaşı mezarlığında toprağa verilecek. Pandemi kuralları gereği defin işlemi 01.02.2021 tarihinde Ankara'da yapılacağından dolayı teknik direktörümüz Hakan Kutlu bugün Göztepe maçında takımımızın başında sahaya çıkacak. Maçın ardından Ankara'ya hareket edecek" şeklinde devam etti.

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