0553 313 94 23

Denizlispor, Konyaspor hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 15 Eylül Pazar günü kendi evinde karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

11 Eylül 2019 Çarşamba 20:50
Denizlispor, Konyaspor hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 15 Eylül Pazar günü kendi evinde karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Antrenmanda takım arkadaşları doğum günü olan kaleci Hüseyin Altıntaş’a sürpriz yaparak pasta kesti.


Yeşil-siyahlı ekip ligin 4. haftasında sahasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yaptığı antrenman devam etti. Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde yapılan antrenman akşam saatlerinde yapıldı. Antrenmanda futbolcular hayli neşeli oldukları gözlendi. İdmanda Hüseyin Altıntaş’a ise doğum günü sürprizi yapılırken, yeşil-siyahlı futbolcular Altıntaş için pasta kesti. Hüseyin Aktıştaş’a pastayı ise hocası İldiz yedirdi. Ardından günün anısına tüm kadro hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 20:50
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Kasımpaşa ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
    1. Galatasaray Kasımpaşa ne zaman saat..
    2. Konyasporlu Bajic dünya evine girdi
    3. Otomobil devrildi, anne ve bebeği..
    4. Fenerbahçe, Alanyaspor maçı..
    5. Suudi Arabistan Dışişlerinden, Güney..
    6. Rum lider KKTC'nin kararına bozuldu!..
    7. Şehit eşlerine hakaret eden şüpheliye..
    8. Göztepe, Çaykur Rizespor maçının..
    9. GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir okul..
    10. Jandarmadan ceza yerine kask
    11. "Fuat Çapa ile karşılıklı fesih..
    12. Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor: 3-..
    13. Kaymaklı bulgur pilavı nasıl yapılır?..
    14. Trabzonspor'da deprem! İki futbolcu..
    15. Evde oyun hamuru nasıl yapılır? | Evde..
    16. Ziraat Türkiye Kupası'nda günün..
    17. "Kazanan taraf olmak istiyoruz"
    18. Akrabalarını öldüren zanlı tutuklandı
    19. Seksenler yeni bölüm ne zaman? | 2019..
    20. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi,..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...